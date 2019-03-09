حدوث تشققات في مفاعل نووي بإسكتلندا

أظهرت لقطات وجود شقوق في المفاعل النووي في "نورث أيرشاير" باسكتلندا.



وقالت الشركة التي تمتلك المفاعل وتشرف على تشغيله، إن الشقوق في أحد مفاعلات محطة الطاقة النووية "هنترستون بي" تزداد بصورة أسرع من المتوقع.



وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن الوحدة رقم 3 في المفاعل النووي لا تعمل حاليا بعدما تبين أن التشققات تزيد بوتيرة أسرع بحيث وصل اتساعها إلى 2 ملم في المتوسط.



وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اكتشاف حوالي 370 شقا شعريا، ما يعني وجود كسر في واحد من كل 10 قوالب في قلب المفاعل، وبموجب القواعد الحالية يجب أن تتوقف العمليات إذا كان عدد التشققات يتجاوز 350 .



وتعد المحطة النووية واحدة من سبع مفاعلات بالتبريد الغازي المتقدمة والتي تعمل منذ فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي ، ويتوقع أن يمتد فترة تشغيل عدد منها حتى عام 2020 .