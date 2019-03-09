بيع لوحة للرسام الروماني أدريان جيني مقابل 3 ملايين يورو

بيعت لوحة للرسام الروماني مقابل مبلغ 65ر2 مليون جنيه استرليني ( حوالي 3 ملايين يورو) في مزاد للفن الحديث ما بعد الحرب بقاعة كريستي للمزادات في العاصمة البريطانية لندن.



وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أن الفنان المعاصر رسم اللوحة بعنوان "الجامع 4 " في عام 2009 وهي جزء من سلسلة من أربع لوحات تحت موضوع الجامع أي جامع التحف أو الهاوي.



وأشار الموقع إلى أن أدريان يعتبر واحدا من أهم الفنانين الرومانيين المعاصرين وقد ولد عام 1977 في "بايا مير" برومانيا، وتخرج في جامعة الفن والتصميم في مدينة كلوج نابوكا عام 2001 ، وتعرض لوحاته بانتظام في المعارض والمتاحف العالمية وتباع في المزادات الدولية وتجني مبالغ كبيرة.