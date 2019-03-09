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منوعات

إنقاذ حمل صغير سقط في جذع شجرة قديمة ببريطانيا

السبت 09/مارس/2019 - 08:32 ص
صدى البلد
أ ش أ
عثرت الشرطة البريطانية على حمل صغير عالقا في جذع شجرة قديمة بعد أن فقد من مزرعة في نوريتش بانجلترا.

وتمكن كلب بوليسي من فصيلة شيبرد الألماني، كان بصحبة مسؤول الشرطة، من العثور على الحمل الذي فقده صاحبه قبل أسبوع في نورويتش بانجلترا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) أنه تمت إعادة الحمل سالما إلى المزارع، غير أنه لم يعرف ما إذا كان الحمل قد أمضى الأسبوع كله عالقا داخل الجذع.

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