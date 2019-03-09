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رياضة

الوداد المغربي يلتقي أسيك الإيفواري في مباراة صعبة بدوري أبطال أفريقيا

السبت 09/مارس/2019 - 08:31 ص
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي
محمد رشاد
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي مضيفه أسيك ميموزا الإيفواري ، فى مباراة صعبة على بطل المغرب ، فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد روبير شامبرو فى تمام الساعة السادسة مساء، فى إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويدخل بطل المغرب المباراة وهو على قمة المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن صن داونز صاحب المركز الثاني، لذا يأمل فى تحقيق الفوز للحفاظ على المقدمة على أمل وضع قدم فى دور ربع النهائى والاستمرار فى البطولة.

ومن المقرر أن يخوض «الوداد» بقيادة المدرب التونسي المخضرم فوزى البنزرتي اللقاء بحذر دفاعي خوفا من اهتزاز مرماه، على أمل خطف الفوز للحفاظ على حظوظه فى التأهل للدور المقبل.

وفى المقابل يسعى أسيك ميموزا الذى يحتل المركز الأخير برصيد 4 نقاط إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز بنقاط المبارة، لاسيما وأنه فى حال الفوز يتساوى الفريق فى النقاط مع الوداد وصن داونز فى حال خسارة الأخير، ويزاحمهما على قمة الترتيب.

كما يرغب لاعبو الفريق فى الثأر من الوداد، خاصة وأن المباراة التى جمعتهما فى الجولة الأولى من نفس الدور بالمجمع الرياضي الأمير مولاى عبدالله انتهت بفوز بطل المغرب بخمسة أهداف مقابل هدفين، لذا سيقاتل أصحاب الأرض للفوز بالمباراة لإسعاد الجماهير.

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