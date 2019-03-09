أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم ..فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب والعملات الأجنبية، اليوم، السبت، الموافق 9-3- 2019.
وجاءت أسعار الذهب:
عيار 24: 715 جنيهًا .
عيار 21: 626 جنيهًا.
عيار 18: 536 جنيهًا.
الجنيه الذهب: 5008 جنيهات.
فيما جاءت أسعار العملات:
الدولار الأمريكي: بيع 17.55 جنيه، وشراء 17.42 جنيه.
اليورو: بيع 19.98جنيه، وشراء 19.74 جنيه.
الجنيه الإسترليني: بيع 23.12جنيه، وشراء 22.94 جنيه.
الين اليابانى: بيع 15.67 جنيه، وشراء 15.55 جنيه.
الفرنك السويسرى: بيع 17.54 جنيه، وشراء 17.41 جنيه.