الأهلي في مهمة صعبة بالكونغو أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا.. اليوم

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ويأمل في تحقيق أول فوز خارج الأرض في مشواره بالنسخة الحالية من البطولة.





وحين تدق الساعة السادسة مساء، سيحتشد جمهور فيتا كلوب في ملعب الشهداء الذي يصل لسعة 80 ألف مشجع، في لقاء يمثل أهمية للفريقين من أجل المنافسة على التأهل لربع النهائي.





ويمتلك الأهلي في الوقت الحالي 7 نقاط في المركز الأول بترتيب المجموعة الرابعة، وفي المقابل يمتلك فيتا كلوب 4 نقاط في المركز الرابع والأخير، بالمجموعة.





ويأمل الأهلي في مباراة فيتا كلوب أن يحقق أول فوز خارج الأرض خلال النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، وفي المقابل يتسلح فيتا كلوب وسط جماهيره بمسيرة عامين دون خسارة على المستوى الإفريقي، منذ الخسارة أمام صن داونز الجنوب إفريقي 3-1، وكان ذلك على ملعب الشهداء أيضًا.