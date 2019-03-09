ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

مرض فطري مميت يصيب الشجر في بريطانيا

السبت 09/مارس/2019 - 08:37 ص
صدى البلد
أ ش أ
ينتشر مرض فطري خطير في الأشجار في المملكة المتحدة بصورة سريعة ومميتة بأكثر مما يتوقع الخبراء، فيما أعلنت حكومة ويلز إنها ستشكل لجنة للخبراء لتقديم النصح في هذه المسألة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنه يجب قطع ملايين الأشجار المصابة بالقرب من المباني والطرق والسكك الحديدية، فيما حذرت هيئة الموارد الطبيعية في ويلز من الأثر الكبير للغاية على المناظر الطبيعية.

وانفق أصحاب الأراضي بالفعل آلاف الجنيهات للاستعانة بخبراء للأشجار لمكافحة المشكلة التي تعرف أيضا باسم "الرماد السقمي"، في حين أفاد مسح حديث بأن نسبة الإصابة به في الأشجار بلغت 80 % في ويلز وحدها ، وانجلترا (68 % ) وأيرلندا الشمالية (32 %) واسكتلندا (20 % ) .

وأشارت الشبكة إلى أن هذا المرض انتشر في أوروبا على مدى 20 عاما الماضية، وعرف في بريطانيا منذ عام 2012 .

ترشيحاتنا

محسن صالح يوجه رسالة لنادى الإسماعيلي

اقتصادية البرلمان تناقش شكاوى عدم تسليم الرقم السري لتفعيل بطاقات التموين.. الاثنين

محامي مارادونا: لديه 3 أطفال في كوبا بجانب أبنائه الخمسة

صفعة قوية من تونس وموريتانيا للجزيرة القطرية

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم ..فيديو

مدير متجر يخنق موظفه ويدفنه حيًا بقبر مهجور بعد إلتقاط سلفي معه .. صور

ناسا تفجر مفاجأة عن القمر وعلاقته بالشمس

ثغرة أمنية جديدة تضرب دردشات فيسبوك

مقتل 5 في تحطم طائرة بولاية فلوريدا الأمريكية

شاهد.. نيرمين الفقى تتألق بفستان أحمر جذاب

السجن 47 سنة لزوجين تعديا على طفلين في أمريكا

للمرة الأولى.. عائلة سيارات بوتين في معرض جنيف الدولي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم ..فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم السبت.. فيديو
أبرز فيديوهات التوك شو: كارثة كبرى تنتظر تركيا وقطر في 2025.. وعمرو أديب: تركيا عدونا الأول.. ويجب وقف التجارة والسياحة معها.. وتفاصيل مثيرة في مقتل طفل البرميل بالجيزة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟