مرض فطري مميت يصيب الشجر في بريطانيا

ينتشر مرض فطري خطير في الأشجار في المملكة المتحدة بصورة سريعة ومميتة بأكثر مما يتوقع الخبراء، فيما أعلنت حكومة ويلز إنها ستشكل لجنة للخبراء لتقديم النصح في هذه المسألة.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنه يجب قطع ملايين الأشجار المصابة بالقرب من المباني والطرق والسكك الحديدية، فيما حذرت هيئة الموارد الطبيعية في ويلز من الأثر الكبير للغاية على المناظر الطبيعية.



وانفق أصحاب الأراضي بالفعل آلاف الجنيهات للاستعانة بخبراء للأشجار لمكافحة المشكلة التي تعرف أيضا باسم "الرماد السقمي"، في حين أفاد مسح حديث بأن نسبة الإصابة به في الأشجار بلغت 80 % في ويلز وحدها ، وانجلترا (68 % ) وأيرلندا الشمالية (32 %) واسكتلندا (20 % ) .



وأشارت الشبكة إلى أن هذا المرض انتشر في أوروبا على مدى 20 عاما الماضية، وعرف في بريطانيا منذ عام 2012 .