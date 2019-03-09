صن داونز في مهمة سهلة أمام لوبي ستارز النيجيري بدوري الأبطال.. اليوم

يستضيف فريق الكرة بنادي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي،منافسه لوبى ستارز، في المباراة التى تجمع بينهما فى تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» فى إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



ويدخل أصحاب الأرض اللقاء وفي جعبتهم 7 نقاط فى المركز الثانى ويسعون للفوز للانفراد بقمة المجموعة، إضافة إلى الثأر من مباراة الجولة الأولى والتى انتهت بهزيمتهم بهدفين لهدف.



أما الضيوف فيأملون فى العودة إلى نيجيريا بنتيجة إيجابية لتجديد الآمال فى التأهل لدور الثمانية، خاصة وأنه يحتل المركز الثالث بأربعة نقاط وفى حال الفوز سيتساوى مع فرق المقدمة، لذلك يرغب كلا الفريقين فى الفوز باللقاء.