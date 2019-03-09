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رياضة

شبيبة الساورة يواجه سيمبا التنزاني في دوري الأبطال.. اليوم

السبت 09/مارس/2019 - 08:39 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد رشاد
يلتقى فريق شبيبة الساورة الجزائرى أمام ضيفه سيمبا بطل تنزانيا، فى التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب «20 أغسطس 1955» بولاية بشار، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال فى لقاء الاقتراب من حسم التأهل، خاصة أن الفائز من تلك المباراة سيحسم بشكل كبير التأهل للدور المقبل.

ويمتلك سيمبا التنزاني 6 نقاط يحتل بها المركز الثانى بفارق نقطة واحدة على الأهلى صاحب القمة بـ7 نقاط، ويحتل شبيبة الساورة المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بذلك الفريق الذي يحقق الفوز سيحتل القمة فى حال خسارة أو تعادل الأهلي، أو المركز الثانى فى حال فوز المارد الأحمر، وكانت مباراة الجولة الأولى قد شهدت فوز سيمبا بثلاثة أهداف دون رد.

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