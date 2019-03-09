هبة مجدي تخوض سباق الدراما الرمضانية بمسلسلين

تعيش الفنانة هبة مجدي حاليا حالة من النشاط الفني، حيث تستعد لخوض سباق الدراما الرمضاني المقبل بمسلسلين الأول هو "ولد الغلابة" وتتعاون خلاله مع النجم أحمد السقا ونخبة كبيرة من النجوم.



أما المسلسل الثاني الذي تشارك فيه هبة مجدي فهو "طلقة حظ" ويشارك في بطولته مصطفى خاطر وآيتن عامر بطولته وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.



يُذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي مسلسل ولاد تسعة الجزء الثاني الذي تم عرضه على قناة ام بي سي مصر، وحصل على نسبة مشاهدة عالية، وجسدت خلال أحداث العمل شخصية "إحسان" التى تعمل خادمة في البيوت، وشاركها في العمل كل من الفنانة اللبنانية نيكول سابا، وسهر الصايغ، وخالد سليم، ولقاء سويدان.

