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ثقافة

فينوس فؤاد تفتتح معرض شاطئ الفن بساقية الصاوي 22 مارس

السبت 09/مارس/2019 - 09:29 ص
صدى البلد
أ ش أ
تفتتح الدكتورة فينوس فؤاد وكيل أول وزارة الثقافة، المعرض الأول للفنانة التشكيلية نشوة البنداري تحت عنوان "شاطئ الفن"، في السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 22 مارس الجاري، بساقية الصاوي بالزمالك.

ويستقبل المعرض الذي يستمر حتى يوم 29 مارس الجاري، جمهوره من الحادية عشرة صباحا وحتى التاسعة مساء، ويدور بشكل أساسي حول فن الرسم بالزلط والودع ويضم 36 لوحة رائعة.

وتستعرض الفنانة نشوة البنداري، من خلال المعرض دقتها المتناهية في هذا اللون من الفن التشكيلي الذي يمارسه القليلون نظرا للجهد الفائق الذي يتم بذله فيه ويمكن للمتذوق لهذا الفن أن يطالع من خلال تلك اللوحات الموهبة المميزة للفنانة في استخدام الزلط الطبيعي بأحجام وألوان مختلفة في رسم الأشجار والحيوانات والمناظر الطبيعية الخلابة،لتنقل رؤيتها الفنية الخاصة للمشاهد أو المتلقي ليستمتع بها.

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