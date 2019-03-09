نيوكاسل يستضيف إيفرتون في مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي.. اليوم

يدخل فريق نيوكاسل يونايتد في صدام قوي عندما يستضيف منافسه إيفرتون بملعب «سانت جيمس بارك»، في الخامسة مساء اليوم السبت ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويحتل أصحاب الأرض المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، بينما يحتل «التيفوز» المركز العاشر برصيد 37 نقطة.



ويحاول نيوكاسل تحقيق الفوز للدخول في منطقة الآمان بجدول الدوري بعد أن عانى الفريق كثيرًا هذا الموسم وكانت آخرها الهزيمة أمام ويست هام.



وفي مباراة أخرى يستضيف ليستر سيتي نظيره فولهام بملعب ووكرز، بحثا عن تحقيق الثلاث نقاط.. يحتل الثعالب المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة، بينما يأتى فولهام بالمركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة فى مواجهة قد تكون الفرصة الأخيرة على أمل الهروب من منطقة الخطر.



ويلتقى فريق هيديرسفيلد تاون مع بورنموث باستاد «جالفارم»، بحثا عن الثأر من خسارة مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.. يحتل هيديرسفيلد تاون المركز العشرين والأخير برصيد 14 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.



ويحل ويستهام يونايتد ضيفًا على كارديف سيتى بملعب الأخير.. كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ويستهام على كارديف سيتى بنتيجة 3-1.. يحتل كارديف سيتى المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة، بينما يحتل ويستهام المركز التاسع برصيد 39 نقطة.

