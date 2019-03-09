برشلونة في نزهة كروية أمام رايو فاليكانو بالدوري الإسباني.. اليوم

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة منافسه رايو فاليكانو على ملعب الكامب نو، في تمام السابعة والنصف فى إطار مباريات الجولة 27 من الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.



ويدخل برشلونة اللقاء منتشيًا بالانتصارات المتتالية على الغريم التقليدى ريال مدريد بسانتياجو برنابيو، فى الأسبوع الماضي، ويبحث عن زيادة الفارق مع أقرب ملاحقيه لضمان التتويج بلقب الدورى الإسبانى مبكرا والتفكير فى المسابقة القارية.



وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإسبانى إدارة المباراة لطاقم تحكيم بقيادة ماريو ميليرو لوبيز حكمًا للساحة.



ومن المقرر أن يدفع أرنستو فالفيردي بعدد من الوجوه الجديدة والبدلاء فى مباراة الليلة، من أجل إراحة العناصر الأساسية، استعدادا لمواجهة أولمبيك ليون الفرنسي فى إياب دور الستة عشر لمسابقة دورى أبطال أوروبا، خاصة بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي فى فرنسا، ويخشى فالفيردي تكرار سيناريوهات خروج ريال مدريد وروما وباريس سان جيرمان من البطولة.