أمينة خليل تنفي شائعات مرض والدتها

نفت الفنانة أمينة خليل، ما تردد من شائعات عن توقف تصوير مشاهدها في مسلسل رمضان 2019 "قابيل"، بسبب مرض والدتها وسفرها للعلاج.



أكدت "خليل" أن والدتها بخير، وأن كل تلك الشائعات كاذبة، حيث إنها مستمرة في تصوير "قابيل" بشكلٍ طبيعي، لافتة إلى أن الخبر الوحيد الصحيح هو وفاة جدتها لأمها.



يذكر أنه كانت بعض المواقع قد نشرت أنباء عن توقف تصوير مشاهد أمينة خليل في مسلسل "قابيل" المنتظر عرضه في رمضان 2019، بسبب تعرض والدتها لوعكة صحية، تسببت في دخولها إلى المستشفى، حزنًا على وفاة والدتها -جدة أمينة- ما دفع الطبيب لأن ينصحها بالسفر خارج مصر لتتخطى حالة الحزن التي تعيشها بسبب فقدانها لوالدتها.



الجدير بالإشارة أن أمينة خليل تصور حاليًا مشاهدها في مسلسل "قابيل" المقرر عرضه في رمضان 2019، بطولة محمد فراج، ومحمد ممدوح، ومن تأليف كريم يوسف ومصطفى صقر ومحمد عز، ومن إخراج كريم الشناوى.