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أمريكا تتحول إلى توقيت توفير ضوء النهار غدا وجدل حول تطبيقه بين الولايات

السبت 09/مارس/2019 - 09:09 ص
صدى البلد
أ ش أ

تتحول الولايات المتحدة إلى توقيت توفير ضوء النهار اعتبارا من الساعة الثانية من بعد منتصف ليل غد الأحد بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة.

ويقوم معظم الأمريكيين بتحريك عقارب ساعاتهم للأمام بواقع ساعة حيث يبقى التوقيت على هذا النحو ستة أشهر ليعود بعد ذلك إلى التوقيت الأساسي في الثالث من نوفمبر المقبل.

على أن بعض الولايات الأمريكية مثل هاواي ومعظم ولاية أريزونا اختارت عدم الالتزام بهذا التقليد المتبع منذ أكثر من 100 عام.كما أن ولايات كاليفورنيا وتكساس وبنسلفانيا وميتشجان وويسكونسين هي بين الولايات التي تفكر في البقاء على التوقيت الحالي بصورة دائمة دون تغيير ، بينما تدرس ولايات أخرى مثل نيو ميكسيكو ومين وماساتشوسيتس وفلوريدا البقاء على التوقيت الجديد بصورة دائمة.

يذكر أن تغيير التوقيت بهدف توفير ضوء الشمس كان قد بدأ تطبيقه في الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الأولى لخفض استهلاك الطاقة المستخدمة في إضاءة المشاعل ، والحفاظ على إمدادات الطاقة للمساعدة في المجهود الحربي ، لكن الأثر الفعلي على إجمالي استخدام الطاقة كان مثار جدل واسع.

وكان قد جرى استفتاء في ولاية كاليفورنيا في شهر نوفمبر الماضي أسفر عن تأييد مواطني الولاية لتغيير الساعة على مدار السنة بأكملها ، بدلا من التغيير من فترة لأخرى بما قد يؤثر بالسلب على فقد ساعة من ساعات النوم اليومي للمواطنين بما قد يتسبب بدوره في حوادث على الطرق وأزمات قلبية.

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