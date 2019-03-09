ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

فى يوم الشهيد.. جمعية مصر الجديدة تفتح أبواب مراكزها الإبداعية لأسر الشهداء مجانا

السبت 09/مارس/2019 - 09:42 ص
صدى البلد
طارق موسى
أعلن د. نبيل حلمى، أمين عام جمعية مصر الجديدة، أن جميع مؤسسات الجمعية تستقبل أسر شهداء الوطن من أبطال الجيش والشرطة ومن المدنيين الذي استشهدوا فى معركة الوطن ضد الإرهاب، بدون رسوم دخول والمشاركة فى جميع الأنشطة والفعاليات التى تنظمها الجمعية فى مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" ومكتبتى مصر الجديدة والمستقبل.

وذلك اليوم السبت وغدا الاحد بمناسبة الشهيد الذى يوافق التاسع من مارس من كل عام، ذكرى استشهاد البطل الفريق عبدالمنعم رياض، تخليدًا لذكراه، ووفاءً وعرفانًا بتضحيات شهداء الوطن وأبنائه الأبرار الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية مصر خفاقة عالية.

وأشار حلمى أن ذلك يأتى في إطار سعى الجمعية لمؤازرة أسر الشهداء ومشاركتهم الحثيثة لأحزانها وهمومها، الأمر الذي يسهم في رفع الروح المعنوية لدى الأسر، وخلق حالة من الوعي والثقافة الوطنية لمفاهيم الشهادة ومكانة الشهيد عند الله عز وجل.

مؤكدا أن الشهداء سطروا بتضحياتهم تخليد ذكراهم على جدار الوطن، فالشهداء هم أفضل أبناء الوطن.. وهم من يمنحوننا القوة والعزة.. وتضحياتهم حافظت على الوطن متماسكا موحدا، وتحية تقدير وعرفان أيضا لأسر الشهداء.

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم السبت 9 مارس 2019

ماذا قال خبراء الأمن السيبراني عن التحول الرقمي في مصر؟

نظام يومي يساعد على فقدان الوزن دون حرمان أو شعور بالجوع

مانشستر سيتي يستضيف واتفورد لمواصلة صدارة الدوري الإنجليزي.. اليوم

سفاح أسطنبول يعود من جديد..قتل أخوه وأولاده بسبب امرأة

سعر مواد البناء اليوم السبت 9 مارس 2019

الوظيفة الصعبة.. لماذا ترك 5 مسئولون منصب مدير الاتصالات في عهد ترامب؟

أم عديمة الرحمة حاولت بيع أطفالها.. وكمين عبقري من الشرطة لاعتقالها

سامسونج تطلق أول تلفزيون لاسلكي في العالم

نيشان: عملت بلوك لـ 4017 شخصا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 9 مارس 2019

محامي مارادونا: لديه 3 أطفال في كوبا بجانب أبنائه الخمسة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من جني القطن للدكتوراه.. قصة كفاح جسدتها آمنة بنت بني سويف.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

فيديو

فيديوجراف| وزيرة ألمانية تعمل في جمع القمامة
سيولة مرورية بالطريق الدائري في تلك المناطق.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم ..فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟