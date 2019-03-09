فى يوم الشهيد.. جمعية مصر الجديدة تفتح أبواب مراكزها الإبداعية لأسر الشهداء مجانا

أعلن د. نبيل حلمى، أمين عام جمعية مصر الجديدة، أن جميع مؤسسات الجمعية تستقبل أسر شهداء الوطن من أبطال الجيش والشرطة ومن المدنيين الذي استشهدوا فى معركة الوطن ضد الإرهاب، بدون رسوم دخول والمشاركة فى جميع الأنشطة والفعاليات التى تنظمها الجمعية فى مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" ومكتبتى مصر الجديدة والمستقبل.



وذلك اليوم السبت وغدا الاحد بمناسبة الشهيد الذى يوافق التاسع من مارس من كل عام، ذكرى استشهاد البطل الفريق عبدالمنعم رياض، تخليدًا لذكراه، ووفاءً وعرفانًا بتضحيات شهداء الوطن وأبنائه الأبرار الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية مصر خفاقة عالية.



وأشار حلمى أن ذلك يأتى في إطار سعى الجمعية لمؤازرة أسر الشهداء ومشاركتهم الحثيثة لأحزانها وهمومها، الأمر الذي يسهم في رفع الروح المعنوية لدى الأسر، وخلق حالة من الوعي والثقافة الوطنية لمفاهيم الشهادة ومكانة الشهيد عند الله عز وجل.



مؤكدا أن الشهداء سطروا بتضحياتهم تخليد ذكراهم على جدار الوطن، فالشهداء هم أفضل أبناء الوطن.. وهم من يمنحوننا القوة والعزة.. وتضحياتهم حافظت على الوطن متماسكا موحدا، وتحية تقدير وعرفان أيضا لأسر الشهداء.