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أبو الغيط: قضية عمل الأطفال تؤرق المجتمع العربي بأكمله.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 10:10 ص
صدى البلد
مي محمد
أكد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أن قضية عمل الأطفال تؤرق المجتمع العربي بأكمله، لافتا إلى أن عمل الأطفال يعتبر عنفا ممارسا ضدهم، حيث يتم حرمانهم من حقوقهم الأساسية في التمتع بالحياة الطبيعية في السنوات الأولى من أعمارهم.

وقال "أبو الغيط"، خلال تقرير خاص حول "إعلان نتائج إطلاق دراسة عمل الأطفال في الدول العربية" عرضه برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم، السبت، إن معدل انتشار عمل الأطفال في البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلحة أصبح أعلى من المتوسط العالمي بحسب عدد من الإحصائيات.

وأضاف أمين عام جامعة الدول العربية أن الجامعة قامت بإجراء دراسة لمناقشة هذا المحور ضمن فصل خاص حول أثر النزاع المسلح على عمل الأطفال، مؤكدا أن الجامعة تتخذ جميع الاعتبارات للحفاظ على الخصوصية العربية في هذه القضية.

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