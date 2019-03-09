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حوادث

إصابة شخصين في مشاجرة بحي أبو الريش بدمنهور

السبت 09/مارس/2019 - 11:17 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمالات الدمنهورى
أصيب شخصان "بجروح وسحجات وكدمات" إثر وقوع مشاجرة بين طرفين بحى أبو الريش بمدينة دمنهور أثناء التدخل لفض مشاجرة أخرى، وتم نقل المصابين للمستشفى العام.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من قسم شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول المدعو جمعة  ا ع 34 سنة عامل ومقيم أبو الريش بدائرة القسم مصاب " جرح بفروة الرأس وسحجات وكدمات" ولا يمكن استجوابه، وبسؤال زوجته سماح  ا 42 سنة  ربة منزل ومقيمة بذات العنوان  اتهمت كل من :خميس  ع  ش 43 سنة سائق ومقيم بذات العنوان  مصاب " جرح قطعى بالرأس "، إبراهيم  ع  ا50 سنة "فلاح ومقيم قرية دمتيوه بمركز دمنهور، بالتعدى على زوجها المذكور بالضرب ( بعصا ) كانت بحوزة الأول وإحداث إصابته .. لحدوث مشادة بينهم حال تدخل زوجها لفض مشاجرة بين شقيقها والمتهمين.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب المشار إليها.. واتهم الأول المصاب المذكور بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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