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لمزيد من الأمان.. تعرف على الميزة الجديدة للواتساب

السبت 09/مارس/2019 - 09:22 ص
صدى البلد
نهى حمدي
في ظل البحث الدائم عن الحفاظ على البيانات والمعلومات للمستخدمين، اتجه عدد من الشركات إلى إرسال نسخة من بياناتك إليك كلما طلبت ذلك، تحديدًا تطبيق المراسلات العالمي "واتساب".

وقامت شركة "Facebook" ببناء آلية تتيح للمستخدمين معرفة البيانات التي جمعتها الشركة عنك من خلال التطبيق، منها الصور الشخصية على التطبيق والرسائل وغيرها، بحسب ما نشر موقع mspoweruse.

وفي هذه الحالة عليك اتباع هذه الخطوات للحصول على تقرير شامل عن حسابك على تطبيق "الواتساب":

1- قم بفتح التطبيق ثم اضغط على الإعدادات ثم الحساب وستجد اختيار "طلب معلومات عن الحساب" بذلك سيتم عمل تقرير عن كل المعلومات ولأعدادات بما فيهم الصور الشخصية وأسماء المجموعات.

2- فيما بعد اضغط على "طلب معلومات عن الحساب"، وانتظر 3 أيام حتى يقوم التطبيق بإعداد التقرير وإرساله إليك، ثم تقوم بتنزيل التقرير.

3- بعد تنزيل التقرير ستتضح كل تحركات على التطبيق.

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