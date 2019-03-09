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رياضة

دورتموند الجريح يسعى للحفاظ على صدارة الدوري الألماني أمام شتوتجارت

السبت 09/مارس/2019 - 10:11 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يستضيف فريق بوروسيا دورتموند، نظيره شتوتجارت، اليوم، السبت، في تمام الرابعة والنصف، على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدخل دورتموند مواجهة اليوم، بمعنويات منخفضة بعدما ودع دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بنتيجة 4-0، مجموع لقائي الذهاب والإياب، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

ويتطلع بوروسيا دورتموند لخطف النقاط الثلاث أمام شتوتجارت، للحفاظ على صدارة الدوري الألماني، والتي يحتلها بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي بايرن ميونخ.

وخاض دورتموند 24 مباراة حتى الآن في البوندسليجا، وتمكن من تحقيق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراتين.

ويحتل بوروسيا دورتموند صدارة الدوري الألماني، برصيد 54 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على منافسه بايرن ميونخ، بينما يحتل شتوتجارت المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضًا بايرن ميونخ مع نظيره فولسبورج، في تمام الرابعة والنصف مساءً، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

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