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سيولة مرورية بالطريق الدائري في تلك المناطق.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 09:34 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ندى فتح الله
أفاد الرائد محمد الشربيني، من الإدارة العامة للمرور، بأن اليوم، السبت، من الأيام التي تشهد نسب حركة منخفضة على مختلف المحاور والميادين بالقاهرة الكبرى.

ونوه "الشربيني" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن الطرق السريعة والطريق الدائري ومحور 26 يولو، يشهدان سيولة مرورية تامة في الاتجاهين، عدا منطقة السلام بالدائري، تحديدًا في منطقة النفق تشهد كثافة مرورية متوسطة.

وأشار "الشربيني" إلى أن الحالة الجوية تشهد استقرارًا تامًا حتى الآن على جميع الطرق السريعة، ولا توجد أي إخطارات بشبورة أو أمطار من شأنها التأثير على حركة سير المركبات.

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