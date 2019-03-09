عاش هنا يوثق انتقال أمين الهنيدي من السودان للمهندسين ورحلة صعوده بصحبة أبو لمعة في ساعة لقلبك.. صور

يعد مشروع "عاش هنا" أحد أهم المشروعات التي يشرف عليها جهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، ويهدف إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانون والسينمائيون وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.



ومن أبرز الأماكن التي وثقها المشروع، المكان الذي عاش فيه الفنان الكوميدى الكبير أمين الهنيدى، حيث وضع لافتة على منزله توضح عنوانه "11 شارع شهاب -المهندسين-الجيزة "، كما دون على اللافتة تاريخ الميلاد: 24/10/1925، تاريخ الوفاة: 03/07/1986.



واسم الفنان أمين الهنيدي بالكامل (أمين عبد الحميد أمين محمد محمد الهنيدى)، التحق بمدرسة شبرا الثانوية، وانضم إلى فرقة التمثيل بالمدرسة، التحق بكلية الآداب واشترك في فريق التمثيل بالكلية، لكنه ترك كلية الآداب ليلتحق بكلية الحقوق، ثم قرر في النهاية الالتحاق بالمعهد العالي للتربية الرياضية بالإسكندرية وتخرج فيه بعام 1949 -عُين مدرسًا للتربية الرياضية، بدأ التمثيل لأول مرة على مسرح الريحاني في عام 1939 عندما كان لا يزال طالبًا، ثم بعد تخرجه عمل مع الفنان محمد أحمد المصري الشهير بأبو لمعة وكونا معًا فرقة مسرحية بالنادي المصري في السودان عام 1954.



كانت بدايته بعد عودته إلى القاهرة ولقائه بالفنان عبد المنعم مدبولي والمؤلف يوسف عوف فاشتركوا معا في البرنامج الإذاعي "ساعة لقلبك"، ثم التحق بعد ذلك بفرقة تحية كاريوكا ثم مسرح التليفزيون وله أكثر من 40 فيلما والعديد من المسرحيات.



من أبرز مسرحياته "شفيقة ومتولى، وحلمك يا شيخ علام، ولوكاندة الفردوس، و3 فرخات وديك، وغراميات عفيفى، والضيف اللى هوه، ويا عالم نفسى اتسجن، وجوزين وفرد، وأصل وصورة، وعبود عبده عبود، وسد الحنك، وكانت آخر مسرحياته: "المهزلة، والدنيا مقلوبة، والفضيحة، وعائلة سعيدة جدا، وقدم للأطفال مسرحية ممنوع يا كروان، ومن أفلامه: "القطار - الحدق يفهم - إحنا بتوع الإسعاف - احترسى من الرجال يا ماما - الظريف والشهم والطماع - الكدابين الثلاثة - 7 أيام فى الجنة - أنا ومراتي والجو - غرام فى الكرنك - شباب مجنون جدًا، الأزواج والصيف".



يذكر أن مشروع "عاش هنا" يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، وتمت الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها، ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافتة على المبنى تبين اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق الـQR والذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، مما يساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني الهامة على مستوى الجمهورية.