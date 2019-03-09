الأعلى للإعلام يعتمد تخريج الدفعة 20 للأفارقة الناطقين بالعربية

شهد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الخميس الماضي، حفل ختام فعاليات الدورة التدريبية العشرين للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالعربية، تحت شعار "أخوّة واتحاد"، والتى نظمها مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس، بالتعاون مع وزارة الخارجية.



شارك فى الحفل أحمد سليم، أمين عام المجلس والمستشار محمد ماضى ممثل وزارة الخارجية والكاتب الصحفى عبد الجواد أبو كب رئيس تحرير موقع المجلس.



وخلال حفل التخرج أكد أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للإعلاميين الأفارقة على أن هذا العام هو العام الإفريقى لجمهورية مصر العربية.



ونوه إلى أنه خلال أيام قليلة، ستشهد مصر عقد أول مؤتمر للشباب الأفريقى فى أسوان يعقبه مباشره مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يليه استضافة مصر لفعاليات كأس الأمم الأفريقية.



وأشار إلى أن مصر مقبلة على فترة تعاون مهمة مع الجانب الأفريقى فى شتى المجالات، مطالبا الإعلاميين الأفارقة أن يشهدوا بما يحدث على أرض مصر والبداية الحقيقية لنهضه إفريقية أكثر من أنها نهضة مصرية.



واختتم سليم حديثه مع الإعلاميين بأنهم سيشهدون خلال العام القادم مزيدا من التطورات داخل مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة وسيشهدون برنامجًا مختلفًا أفضل متمنيًا للإعلاميين الأفارقة عودة سالمة لبلادهم ناقلا لهم تحيات الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



من جانبه أعرب المستشار محمد ماضى ممثل وزارة الخارجية عن سعادته بالتواجد بين أشقاء الدول الإفريقية المشاركين بالدورة التدريبية والتى تأتى ضمن منظومة تعاون متكاملة بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع وزارة الخارجية مشيرًا إلى أن تلك الدورات التدريبية تكتسب خلال هذا العام أهمية خاصة مع بداية عام رئاسة مصر للإتحاد الإفريقى وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الدائمة بالاهتمام بتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية فأصبحت العلاقات المصرية الإفريقية تتسم بالقوة والثقة المتبادلة فى جميع المجالات.



يُذكر أن الدورة التدريبية شارك فيها 14 إعلاميا من الناطقين باللغة العربية، يمثلون سبع دول أفريقية، هى: "تشاد – غينيا كوناكري – السودان – جيبوتى – الصومال – إثيوبيا – مالى) ممثلين لصوت الإعلام بالقارة السمراء .



من جهتهم عبر الإعلاميين الأفارقة عن مدى سعادتهم وفخرهم بحضور تلك الدورة التدريبية ومدى الاستفادة التي حصلوا عليها من خلال ذلك البرنامج التدريبي.



وعبر ممثل الإعلاميين الأافارقة عن خالص الشكر والإمتنان لرئيس المجلس الأعلى للإعلام والقائمين على مركز التدريب على كل ما قدموه من مجهودات لتقديم برنامج تدريبى مميز ليس كواجب بل من واقع حبهم لأفريقيا مختتمًا كلمته بتحيا مصر.. تحيا إفريقيا.