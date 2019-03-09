إحداهن بفستان زفاف.. سعر غير متوقع لإطلالة كيت ميدلتون.. شاهد أبرز ظهور للمشاهير في أسبوع

درة بإطلالة غريبة في أحدث جلسة تصوير

إيمان العاصى تخطف الأنظار بفستان زفاف

تعرف على سعر إطلالة جيجى حديد



تألقت عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد، خلال ظهورها في عرض أزياء tommy x zendaya لربيع وصيف 2019 في باريس، بإطلالة باللون البرغندي، مرتدية معطف طويل على شكل فستان تميز بالرباط الجلدي واللياقة، حيث بلغ سعره 1,295 دولارا أمريكيا، وانتعلت بوت جلد بنفس اللون بلغ ثمنه 300 دولار أمريكي.



ديانا حداد



ارتدت ديانا حداد فى إحدى المناسبات فستانا ملونا متوسط الطول من دار، وأتسم التصميم بحزام كحلى حول منطقة الخصر، وقد بلغ سعره قبل الخصم 500 ريال سعودي وبعد الخصم 250 ريالا سعوديا.، ونسقت معه حذاء بيج ذا كعب عال.



كيت ميدلتون



اختارت كيت ميدلتون أثناء جولتها في أيرلندا الشمالية برفقة زوجها الأمير وليام، وظهرت بإطلالة مكونة من بالطو متوسط الطول باللون الأزرق الفاتح وملحق به Cape قصير، حمل توقيع دار أزياء Mulberry، وبلغ سعره 1,137 دولارا أمريكيا، وانتعلت حذاء كحليا ذا كعب عال من Rupert Sanderson، وبلغت تكلفتها 735 دولارا، وأكملت إطلالتها بكلاتش أنيق كحلى من دار Jimmy Choo، وصل سعره 995 يورو.



وتألقت أيضا خلال زيارتها إلى مجلس بلاك بول، بفستان أنيق من ماركة Michael Kors، ونسقت معه معطف زيتى طويل من Sportmax، وبلغت قيمته 1.800 دولار أمريكى، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد انيقة من دار Manu Atelier، وبلغت 550، وانتعلت boot أسود مخملي ذا كعب عالى، تزينت كيتي أقراط ألماس بلغت قيمتها 1.667 يورو.



درة



ظهرت الفنانة التونسية درة في جلسة تصوير جديدة، بمجموعة من الإطلالات الغريبة وغير التقليدية، وظهرت وهي تجلس على أرجوحة مرتدية بدلة "حمراء"، كما ارتدت فستانا أسود مزينا بالريش ويحمل بعض الرسومات الغريبة، واعتمدت درة على بعض لمسات المكياج ورسومات الوجه الغير تقليدية، فيما تألقت بتسريحات شعر بسيطة متناسقة مع كل إطلالة ظهرت بها.



ميجان ماركل



شاركت ميجان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري، في احتفال أقيم في لندن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس، حيث ارتدت فستانا جمع بين اللون الأبيض والأسود من ماركة ريس، وسعره 185 جنيها استرلينيا، كما ارتدت جاكيت أسود من تصميم ألكسندر ماكوين وسعره 1245 جنيها إسترلينيا، كما تألقت بحذاء أسود من ماركة مانولو بلانيك وصل سعره إلى 495 جنيها إسترلينيا، كذلك حقيبة يد صغيرة من ستيلا مكارتني وسعرها 540 جنيها إسترلينيا.



إيمان العاصي



تألقت إيمان العاصي، في جلسة تصوير جديدة بفستان زفاف من تصميم هاني البحيري، وتميز الفستان بالرقي والفخامة بسبب قوامها المتناسق وملامحها الراقية الجميلة، وقد منحها الفستان لمسات من الرقة والبراءة، خاصة عندما اعتمد المصمم على الترصيع بحبات الزهور الوردية المحملة بحبات اللؤلؤ والاستراس الخفيف.

تتألق المشاهير في الحفلات العامة وخلال المناسبات التي يظهرن بها، وكل منهن تظهر بإطلالة تشبه طباعها، او حتى تكشف عن عاداتها، وفيما يلي سوف نرصد لكم جميع إطلالات المشاهير خلال هذا الأسبوع، والتي تربعت فيها بعض الفنانات العربيات مثل إيمان العاصي، ودرة، وفي المشاهير العالميات كانت إطلالة جيجي حديد الأغلى.