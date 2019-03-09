نائب وزير التجارة الصيني يعرب عن تفاؤله بشأن المحادثات التجارية مع أمريكا





قال نائب وزير التجارة الصيني، وانغ شو ون، اليوم السبت، إنه يرى "أملا" يلوح في أفق المشاورات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة.



وأضاف ون، وهو أيضا نائب الممثل التجاري الدولي للصين -في مؤتمر صحفي على هامش الدورة التشريعية السنوية في العاصمة (بكين) اليوم- "يبذل فريقا البلدين قصارى جهدهما لتنفيذ التوافق الذي توصل إليه زعيما البلدين".



وتابع أن الفريقين أجريا ثلاث جولات من المشاورات على مدار أكثر من ثلاثة أشهر، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق متبادل النفع ومربح للجانبين يصب في صالح البلدين ويتوافق مع تطلعات العالم.