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أخبار البلد

مصطفى بكري: التحية إلى كل امرأة عربية ومصرية تضحي من أجل الوطن والأمة

السبت 09/مارس/2019 - 11:00 ص
صدى البلد
منار نور
قدم الإعلامى مصطفى بكرى ، التهنئة للمرأة احتفالًا بيومها العالمي، الذي يوافق يوم 8 مارس.

غرد " بكرى " من خلال حسابه الشخصى عبر توتير : " في يوم المرأة ، أتقدم بالتحية الي كل امرأه عربية ومصرية تضحي من اجل الوطن والأمة ، من اجل الاسرة والابناء ، تحية الي كل امراه تعرف قيمة الوطن وتدافع عن هويته والتصدي للمخاطر التي تحيق به.

يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي، يقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لانجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة فى هذا اليوم.

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