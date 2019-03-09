ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

لميس سلامة: الشهادة في سبيل الوطن شرف يتمناه قادة القوات المسلحة.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 11:30 ص
الإعلامية لميس سلامة
الإعلامية لميس سلامة
ندى فتح الله
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن نيل الشهادة هو شرف يتمناه جميع قادة وضباط وجنود القوات المسلحة المصرية.

وأضافت "سلامة"، خلال برنامجها "صباح البلد" المٌذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أدائه صلاة الجمعة أمس في مسجد المشير طنطاوي، اجتمع بالعديد من قادة القوات المسلحة، وبدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء، كما أشاد بجهود القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على الوطن وشعبه العظيم، إضافةً إلى جهودهم في دعم ركائز البناء والاستقرار والتنمية في جميع ربوع الدولة.

وأكدت أنه لولا التضحيات التي قدمتها القوات المسلحة للدولة لما كنا وصلنا لتلك المرحلة من التطور والاستقرار.

ترشيحاتنا

أم عديمة الرحمة حاولت بيع أطفالها.. وكمين عبقري من الشرطة لاعتقالها

الجيش الأمريكي ينقل قوات من إسرائيل إلى العراق

وليد صلاح الدين: هذا ما فعله جوزيه مع اللاعبين بعد سداسية الزمالك

النسر الأصفر.. تعرف على إشارات مرور مرعبة في بريطانيا

أمير كرارة لـ ماجد المصري: الوحيد اللي بحس إني قِلة وأنا واقف جنبه.. فيديو

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لمدة 3 أيام

محسن صالح عن ميدو: قائد شجاع وموهوب

الكهرباء: مد موعد تسديد مقايسات العدادات الكودية للمباني المخالفة لـ30 يونيو

ميريهان حسين تتألق بالأصفر في جلسة تصوير أعلى سطوح منزل.. صور

عمرو أديب يعرض حذاء ذكي متعدد الكعوب.. ويعلق: بمليون شكل.. فيديو

الأرصاد تحذر من التفاوت الكبير في درجات الحرارة خلال تلك الفترة.. فيديو

السجن 10 سنوات لماليزي سب الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نعيم في المنفى.. جزيرة مالطا مقصد سياحي نفي إليه سعد زغلول

عاش هنا يوثق انتقال أمين الهنيدي من السودان للمهندسين ورحلة صعوده بصحبة أبو لمعة في ساعة لقلبك.. صور

من جني القطن للدكتوراه.. قصة كفاح جسدتها آمنة بنت بني سويف.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

فيديو

رئيس جمعية التزيين: ما حدث في مهرجان ملوك الجمال بالبحيرة كارثة
زوجة الشهيد عادل رجائي توجه رسالة مؤثرة على الهواء
الأرصاد تحذر من التفاوت الكبير في درجات الحرارة خلال تلك الفترة.. فيديو
لميس سلامة: الشهادة في سبيل الوطن شرف يتمناه قادة القوات المسلحة.. فيديو
على الرميحي: العالم العربي يحتاج إلى الإعلامي المثقف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟