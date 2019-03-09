لميس سلامة: الشهادة في سبيل الوطن شرف يتمناه قادة القوات المسلحة.. فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن نيل الشهادة هو شرف يتمناه جميع قادة وضباط وجنود القوات المسلحة المصرية.



وأضافت "سلامة"، خلال برنامجها "صباح البلد" المٌذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أدائه صلاة الجمعة أمس في مسجد المشير طنطاوي، اجتمع بالعديد من قادة القوات المسلحة، وبدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء، كما أشاد بجهود القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على الوطن وشعبه العظيم، إضافةً إلى جهودهم في دعم ركائز البناء والاستقرار والتنمية في جميع ربوع الدولة.



وأكدت أنه لولا التضحيات التي قدمتها القوات المسلحة للدولة لما كنا وصلنا لتلك المرحلة من التطور والاستقرار.

