شوشة: خطة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة في سيناء

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه يجري تنفيذ خطة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة في المحافظة، وترشيد استهلاك مياه الشرب، باعتبارها أهم مقومات الحياة.



وتتضمن الخطة تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية، والتوسع فى تنفيذ محطات تحلية المياه بالمحافظة، والتوسع فى إنشاء محطات المعالجة الثلاثية، وإنشاء شبكة مياه داخل مدينة العريش، لتقليل الفاقد فى مياه الشرب بجميع المجالات.



وقال شوشة إنه يتم إجراء تجارب التشغيل لمحطة تحلية العريش (1) و(2)، بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميا، لخدمة 75 ألف نسمة بمنطقة حي المساعيد بمدينة العريش، وجار تنفيذ محطة العريش (3) بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميا، لخدمة 60 ألف نسمة، بمنطقة الريسة ومحطة الشيخ زويد (2)، بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميا، لخدمة 50 ألف نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهما مايو المقبل، ومحطة العريش (4) بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميا، لخدمة 60 ألف نسمة بمنطقة الريسة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها أغسطس.



وأكد أن محطة تحلية المياه بالمساعيد ستدخل الخدمة الأسبوع المقبل لتغذية منطقة المساعيد بالعريش.

