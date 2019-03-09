المصريون يحتفلون بيوم الشهيد.. ومغردون: حفظ الله الوطن.. تحيا مصر

#يوم_الشهيد







تحتفل مصر اليوم، السبت، باليوبيل الذهبى ليوم الشهيد الذي يوافق 9 مارس من كل عام، وهو اليوم الذى يخلد شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن.ويأتي الاحتفال بيوم الشهيد تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي يعد أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين.ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #يوم_الشهيد، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعى صباح اليوم.وجاء من بين التغريدات في الهاشتاج ما يلى:تحية إجلال وتقدير لأرواح شهدائنا الذين سطروا ببطولاتهم أسمى آيات التضحية والجهاد في الدفاع عن هذا البلد، فالمجد كل المجد لهم ولأسرهم.حفظ الله الوطن، تحيا مصر#يوم_الشهيدرحم الله شهداءنا الأبرار ضحايا الإرهاب#يوم_الشهيدكل الناس يذهبون إلى الموت عن طريق الحياة، إلا #الشهيد فإنه يذهب إلى الحياة عن طريق الموت.سلاما عليكم يا شهداء الوطن#يوم_الشهيدفي #يوم_الشهيد.. اللهم ارحم شهداء #الوطن وارزق أهلهم الصبر والسلوان9 مارس من كل عام منذ عام 1969 تخليدًا لذكرى استشهاد رئيس أركان حرب الجيش المصري الچنرال الذهبي.