ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

المصريون يحتفلون بيوم الشهيد.. ومغردون: حفظ الله الوطن.. تحيا مصر

السبت 09/مارس/2019 - 11:43 ص
صدى البلد
منار نور
تحتفل مصر اليوم، السبت، باليوبيل الذهبى ليوم الشهيد الذي يوافق 9 مارس من كل عام، وهو اليوم الذى يخلد شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن.

ويأتي الاحتفال بيوم الشهيد تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي يعد أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #يوم_الشهيد، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعى صباح اليوم.

وجاء من بين التغريدات في الهاشتاج ما يلى:

تحية إجلال وتقدير لأرواح شهدائنا الذين سطروا ببطولاتهم أسمى آيات التضحية والجهاد في الدفاع عن هذا البلد، فالمجد كل المجد لهم ولأسرهم.
حفظ الله الوطن، تحيا مصر
#يوم_الشهيد

رحم الله شهداءنا الأبرار ضحايا الإرهاب
#يوم_الشهيد

كل الناس يذهبون إلى الموت عن طريق الحياة، إلا #الشهيد فإنه يذهب إلى الحياة عن طريق الموت.
سلاما عليكم يا شهداء الوطن
#يوم_الشهيد

في #يوم_الشهيد.. اللهم ارحم شهداء #الوطن وارزق أهلهم الصبر والسلوان
#يوم_الشهيد

9 مارس من كل عام منذ عام 1969 تخليدًا لذكرى استشهاد رئيس أركان حرب الجيش المصري الچنرال الذهبي.

ترشيحاتنا

وليد صلاح الدين: الأهلي يحتاج مانويل جوزية.. فيديو

أبرز فيديوهات التوك شو: كارثة كبرى تنتظر تركيا وقطر في 2025.. وعمرو أديب: تركيا عدونا الأول.. ويجب وقف التجارة والسياحة معها.. وتفاصيل مثيرة في مقتل طفل البرميل بالجيزة

أسعار العملات العربية اليوم السبت 9 مارس 2019

من جني القطن للدكتوراه.. قصة كفاح جسدتها آمنة بنت بني سويف.. صور

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

في عيد ميلادها.. 6 معلومات عن نسرين أمين.. تتمنى تجسيد حياة تلك الراقصة على الشاشة

بورصة الدواجن.. انخفاض أسعار الفراخ البيضاء والساسو

مواعيد مباريات اليوم السبت 9 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

مدير متجر يخنق موظفه ويدفنه حيًا بقبر مهجور بعد إلتقاط سلفي معه .. صور

الرئيس التنفيذي لآبل يغير اسمه بعد خطأ ترامب

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لمدة 3 أيام

أم عديمة الرحمة حاولت بيع أطفالها.. وكمين عبقري من الشرطة لاعتقالها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نعيم في المنفى.. جزيرة مالطا مقصد سياحي نفي إليه سعد زغلول

عاش هنا يوثق انتقال أمين الهنيدي من السودان للمهندسين ورحلة صعوده بصحبة أبو لمعة في ساعة لقلبك.. صور

من جني القطن للدكتوراه.. قصة كفاح جسدتها آمنة بنت بني سويف.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

فيديو

رئيس جمعية التزيين: ما حدث في مهرجان ملوك الجمال بالبحيرة كارثة
زوجة الشهيد عادل رجائي توجه رسالة مؤثرة على الهواء
الأرصاد تحذر من التفاوت الكبير في درجات الحرارة خلال تلك الفترة.. فيديو
لميس سلامة: الشهادة في سبيل الوطن شرف يتمناه قادة القوات المسلحة.. فيديو
على الرميحي: العالم العربي يحتاج إلى الإعلامي المثقف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟