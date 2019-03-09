مستقبل وطن بالشرقية يكرم عددا من نماذج السيدات الناجحات.. صور

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور محمد سليم، احتفالية لتكريم مجموعة من النماذج الرائدة من السيدات بمحافظة الشرقية، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، وذلك بمقر الحزب بمدينة الزقازيق.



أكد الدكتور محمد سليم، الأمين العام للحزب، أنه تم تكريم مجموعة من نماذج من سيدات وفتيات اللائي أثبتن وجودهن بنجاحات كان لها تأثير كبير في المجتمع الشرقاوي سواء في مجال المشروعات التجارية والحرفية، أو الخدمات المجتمعية من خلال مشاركاتهم بمؤسسات مجتمع مدني وطنية.



وقال "سليم" إنه تم تقديم شهادات تقدير فيما تحدثت كل من المكرمات عن قصص الكفاح وأساليب النجاح وتخطى الصعوبات التى واجهتهن، وذلك فى دعوة للسيدات والفتيات إلى التمسك بطموحهن وتحقيق أهدافهن المختلفة.

