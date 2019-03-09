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ثقافة

محاضرة بعنوان نماذج مشرفة من ذوي القدرات الخاصة بثقافة دمياط

السبت 09/مارس/2019 - 11:32 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، احتفالا باليوم العالمي للمرأة بفرع ثقافة دمياط، حيث نظم قصر ثقافة دمياط محاضرة بعنوان "امرأة بكل زمان" القتها سلوى حامد إلى جانب تقديم عروض لأفلام تسجيلية بعنوان" يعيشون بيننا ،حياة كاملة ،هذا الزمان".

وفي سياق الاهتمام بذوي القدرات الخاصة،نظم قصر ثقافة دمياط محاضرة بعنوان " نماذج مشرفة من ذوى القدرات الخاصة" بالتعاون مع مركز رحمة، قدم فيها أحمد فؤاد سلطان قصص من الكفاح والبطولة، كما نفذ بيت ثقافة السرو محاضرة عن كيفية التعامل مع ذوى القدرات الخاصة.

وضمن نشاط نوادي الأدب التقى رواد قصر ثقافة دمياط مع الأديب سمير الفيل الذي تناول كتاب مصارع العشاق تأليف عماد حمدى بالشرح والتوضيح، كما تجدد لقاء شعراء نادى الادب بقصر ثقافة دمياط الجديدة بحضور الدكتور عيد صالح.

وفي إطار المحاضرات التثقيفية نظم قصر ثقافة دمياط محاضرة مع الدكتور ناهد سعد عن "أبطال صنعوا النصر"، قدمت فيها نماذج بطولات وطنية خالدة، كما عقدت مكتبة كفر المياسرة محاضرة عن " سعد زغلول وثورة 1919".، واحتفى بيت ثقافة الزرقا بعيد الأم بندوة بعنوان " فضل الأم " إلى جانب فقرة لاكتشاف المواهب.

ونفذ قصر ثقافة دمياط الجديدة لقاءا مع رواده تناولت فيه مروة النجار " النطق الصحيح للغة الانجليزية وطريقة التحاور " حيث عرضت نغمات نطق الحروف واسهل الطرق للتحاور السليم باللغة الانجليزية، كما يستمر نادى المرأة بالقصر في ورشة تصنيع منتجات نسجية من الصوف الوبرى والكليم .

وضمن نشاط نادي العلوم نفذ قصر ثقافة الطفل بدمياط محاضرة عن "الحركة الموجية" مع طلاب مدرسة عمر مكرم .

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