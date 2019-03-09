ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

فعاليات اليوم الثانى لمعرض دمنهور الرابع للكتاب

السبت 09/مارس/2019 - 01:08 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تعمل الهيئة العامة لقصور الثقافة على تفعيل دورها لأهمية نشر الثقافة داخل المجتمع من خلال الاطلاع والقراءة وخلق جو من التفاعل الفكري بين مختلف الثقافات والإبداعات الأدبية بكل مجالاتها الشعرية والروائية والنقدية والفكرية والسياسية والعلمية.

نظمت الهيئة بفرع ثقافة البحيرة فعاليات ثقافية وفنية على هامش معرض دمنهور الرابع للكتاب بمكتبة مصر العامة بدمنهور، وتضمنت الفعاليات لليوم الثاني "لمعرض دمنهور الرابع_للكتاب" بمخيم الطفل تمكين ثقافي وطفل وفنون تشكيلة ورسم على الوجه إلى جانب فى قاعة المؤتمرات لقاء أدبى مع الكاتب أيمن عثمان وحديثه عن كتاب مشخصاتيه يديرها عصام وهدان بحضور الدكتور محمد أبو على - كلية الآداب جامعة دمنهور أعقبه لقاء فكرى بعنوان الإعلام ودوره فى بناء الوعى مع الكاتب عصام كامل رئيس تحرير بوابة فيتو وأدار اللقاء عماد رجب، بجانب عرض فنى لفرقة الفنون الشعبية أطفال على المسرح الرومانى مسرح عرائس على مسرح الرومانى.

وعلى هامش المعرض عقدت تحتفالية اليوم العالمي للمرأة بحضور م. زكية رشاد "مقررة المجلس القومي للمرأة بالبحيرة وفى ختام اليوم الثانى لمعرض دمنهور الرابع للكتاب أقيم عرض فنى لفرقة كفر الدوار للموسيقى العربية وقد قدموا أبهى الأغانى الوطنية والطربية على مسرح الرومانى بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

ترشيحاتنا

أيمن يونس يوجه رسالة إلى ميدو بعد تعادل الوحدة والهلال

مواعيد مباريات اليوم السبت 9 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

حماس ترفع مستوى التفجيرات على حدود غزة لهذا السبب

وليد صلاح الدين: هذا ما فعله جوزيه مع اللاعبين بعد سداسية الزمالك

سيد معوض يسخر من طوله بصورة مع هنيدي

تاجر خردة بالفيوم يشنق نجلته المطلقة لضبطها مع سائق

الزمالك يضع خطة الثأر من جورماهيا في برج العرب

تسمم أسرة كاملة بالمنوفية.. احتسوا سم الفئران بدلا من الشاي

ردا على تغريدة إليسا.. نوال الزغبي لـ صدى البلد: معنديش مشاكل مع حد

إسرائيل تستعد لدفع 300 مليون دولار لـ غزة لهذا السبب

بعد اعترافه بأبوة 3 أطفال كوبيين.. حكاية أبناء مارادونا الثمانية

ناسا تفجر مفاجأة عن القمر وعلاقته بالشمس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

المجموعة الوزارية تتفقد محطة كيما 3 للصرف الصحى بأسوان.. صور

نعيم في المنفى.. جزيرة مالطا مقصد سياحي نفي إليه سعد زغلول

عاش هنا يوثق انتقال أمين الهنيدي من السودان للمهندسين ورحلة صعوده بصحبة أبو لمعة في ساعة لقلبك.. صور

فيديو

محمود محرز: تغيير جذري في فلسفة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فيديو
والد شهيد: نجلي فضل الالتحاق بالكلية الفنية العسكرية ..فيديو
شمس الدين: الشباب الأفريقي قادر على تحقيق التكامل بين دول المنطقة.. فيديو
أخصائي نفسي: الألعاب الإلكترونية تهدد حياة طفلك.. فيديو
نيرمين ماهر: متابعون كثيرون يقلدون طريقة لبسي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟