فعاليات اليوم الثانى لمعرض دمنهور الرابع للكتاب

تعمل الهيئة العامة لقصور الثقافة على تفعيل دورها لأهمية نشر الثقافة داخل المجتمع من خلال الاطلاع والقراءة وخلق جو من التفاعل الفكري بين مختلف الثقافات والإبداعات الأدبية بكل مجالاتها الشعرية والروائية والنقدية والفكرية والسياسية والعلمية.



نظمت الهيئة بفرع ثقافة البحيرة فعاليات ثقافية وفنية على هامش معرض دمنهور الرابع للكتاب بمكتبة مصر العامة بدمنهور، وتضمنت الفعاليات لليوم الثاني "لمعرض دمنهور الرابع_للكتاب" بمخيم الطفل تمكين ثقافي وطفل وفنون تشكيلة ورسم على الوجه إلى جانب فى قاعة المؤتمرات لقاء أدبى مع الكاتب أيمن عثمان وحديثه عن كتاب مشخصاتيه يديرها عصام وهدان بحضور الدكتور محمد أبو على - كلية الآداب جامعة دمنهور أعقبه لقاء فكرى بعنوان الإعلام ودوره فى بناء الوعى مع الكاتب عصام كامل رئيس تحرير بوابة فيتو وأدار اللقاء عماد رجب، بجانب عرض فنى لفرقة الفنون الشعبية أطفال على المسرح الرومانى مسرح عرائس على مسرح الرومانى.وعلى هامش المعرض عقدت تحتفالية اليوم العالمي للمرأة بحضور م. زكية رشاد "مقررة المجلس القومي للمرأة بالبحيرة وفى ختام اليوم الثانى لمعرض دمنهور الرابع للكتاب أقيم عرض فنى لفرقة كفر الدوار للموسيقى العربية وقد قدموا أبهى الأغانى الوطنية والطربية على مسرح الرومانى بمكتبة مصر العامة بدمنهور.