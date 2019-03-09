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محافظات

رياح محملة بالأتربة تجتاح عدة قرى في الوادي الجديد

السبت 09/مارس/2019 - 11:42 ص
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
تعرضت عدة مناطق متفرقة بمحافظة الوادي الجديد، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لعواصف ترابية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك لليوم الثاني علي التوالي، ما أدى ذلك إلى انخفاض مستوى الرؤية وزحف الرمال على الطرق.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد إلى القصوى، معلنة حالة الطوارئ تحسبا لوقوع أي أحداث نتيجة الطقس السيئ.

وشددت وإدارة مرور الوادي الجديد على السائقين، وقائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في ظل تلك الظروف المناخية السيئة، وعدم تجاوز السرعات المقررة، حفاظًا على سلامتهم.

كما رفعت مديرية الصحة ومرفق الإسعاف حالة الاستعداد للدرجة القصوى تحسبا لوقوع حوادث.

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