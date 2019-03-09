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أخبار البلد

بهجت العبيدي: شهداؤنا يسكنون القلوب

السبت 09/مارس/2019 - 11:33 ص
صدى البلد
سعيد العربي
توجه الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالتحية لأبطال الجيش المصري: قادة وضباط وضباط صف وجنود وذلك بمناسبة يوم الشهيد الذي يحل في التاسع من مارس من كل عام.

وقال بهجت العبيدي: إن أبطال القوات المسلحة المصرية البواسل يبذلون الغالي والنفيس ويضحون بأغلى ما يملك الإنسان ألا وهي الروح في سبيل هذا الوطن الغالي، وفي سبيل الذود عن تراب مصر المقدس، وحماية حدود الوطن العزيز، وبسط الأمن في ربوع أنحاء البلاد.

وأضاف بهجت العبيدي أن أبطال أبناء القوات المسلحة المصرية يقفون سدا منيعا أمام كل من تسول له نفسه من أعداء هذا الوطن، ويردون سهام هؤلاء الأعداء إلى نحورهم، ويلقنونهم الدروس القاسية التي تكون رسالة تحذير لغيرهم ممن يتربصون بمصر الدوائر.

وذكر مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن أبطال القوات المسلحة المصرية يسطرون في كل عصر سطور مجد لهذا الوطن الغالي، وأن ما يقدمون من صور التضحيات المشرقة تظل نبراسا للأجيال المصرية المتعاقبة ليسيروا  على درب هؤلاء الأبطال محافظين على مصر الكنانة؛ وطننا الغالي.

وأكد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن شهداءنا الأبرار يظلون يسنكون قلوب المصريين على مر الدهر، وأنهم يحتلون أعلى وأرقى مكانة في نفوس أبناء الشعب المصري، وأنهم لا ينازعهم أحد في محبة أبناء الشعب المصري ومقدارهم في نفسه.

ودعا بهجت العبيدي  المصريين جميعًا في داخل مصر وخارجها بالوقوف صفا واحدا في خندق أبطال الجيش المصري العظيم، في حربهم التي يخوضونها بكل بسالة وحماس في مواجهة الجماعات الإرهابية وداعميها، والتي نحن على يقين فيها بنصر الله المجيد لأبطال الجيش المصري العظيم على من يتربصون بمصر ويسعون في الأرض فسادا.

وتوجه مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج  بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد شهداء القوات المسلحة والوطن بالرحمة الواسعة وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يحفظ الله أرض كنانة عزيزة أبية. وأن ينعم على شعبها بالأمن والأمان والرخاء.

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