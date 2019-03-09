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تعليم

اللجنة الوطنية المصرية تشارك فى اجتماعات المجلس التنفيذى لمنظمة الإلكسو

السبت 09/مارس/2019 - 11:33 ص
صدى البلد
قســـم التعليم
تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، تقريرًا من د.غادة عبد الباري، أمين عام اللجنة الوطنية، ممثل مصر فى المجلس التنفيذى لمنظمة الإلكسو، حول مشاركة مصر في اجتماعات الدورة الخاصة العاشرة للمجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) المقرر عقدها اليوم "السبت" بمقر المنظمة في تونس.

وأشار التقرير إلى أن هذه الدورة الاستثنائية للمجلس تعد دورة لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة، حيث من المقرر مناقشة عدد من الموضوعات، أهمها: فحص أوراق المرشحين من الدول العربية وإعداد توصية يتم رفعها إلى المؤتمر العام لاختيار المدير العام للمنظمة المقرر اعتماده فى دورة استثنائية للمؤتمر العام للمنظمة فى شهر أبريل المقبل، وسوف يتولى المجلس فحص ملفات المرشحين، ورفع التوصية للمؤتمر العام لاختيار وتعيين أحد المرشحين، وتحديد مكان و موعد انعقاد المؤتمر العام الاستثنائي الذي يجب ألا يتعدى تاريخ انعقاده يوم 15 أبريل 2019 تطبيقا لقرار المجلس التنفيذي الأخير الصادر في دورته التاسعة (9) بتاريخ 22 ديسمبر 2019.

من جانبه أكد د. خالد عبد الغفار أن اللجنة الوطنية المصرية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن ما يتم التوصل إليه من مقررات هذه الدورة الاستثنائية سيلقى كل الاهتمام والدعم، بما يعود بالنفع على المنظمة العربية ويحقق غايات جامعة الدول العربية فى دفع العمل العربى المشترك للأمام بما يحقق طموحات دولنا العربية.

جدير بالذكر أنه بعد خلو منصب مدير عام المنظمة العربية أصدر المجلس التنفيذى للمنظمة العربية فى دورته الخاصة التاسعة قرارا بالموافقة على فتح باب الترشح لوظيفة مدير عام الالكسو، وتقدم لشغل الوظيفة مرشحين من كل من: (السعودية - العراق - سلطنة عمان - السودان - موريتانيا - تونس).

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