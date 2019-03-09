الزمالك يضع خطة الثأر من جورماهيا في برج العرب

يضع السويسري جروس، المدير الفنى للزمالك، اليوم، السبت، اللمسات النهائية على خطة مواجهة جورماهيا الكينى في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها في التاسعة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب.



ويتطلع جروس وكتيبة الزمالك للثأر من جورماهيا الكينى الذى فاز على الفريق الأبيض فى الجولة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدفين بالعاصمة نيروبي لمواصلة الزحف نحو خطف إحدى بطاقتي التأهل إلى دور الثمانية فى البطولة بعدما استعاد الفارس الأبيض حظوظه فى المنافسة عقب فوزه خارج ملعبه على بترو أتليتكو الأنجولي بهدف المغربي حميد أحداد.



ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط خلف نصر حسين داي المتصدر برصيد 7 نقاط، وجورماهيا صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويتذيل بترو أتليتكو جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

