باهي: تخصيص فقرة من إذاعة مدارس بورسعيد للتعريف ببطولة الشهيد عبد المنعم رياض

وجه الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد بتخصيص فقرة من فقرات الإذاعة المدرسية غدًا الأحد لتعريف الطلاب بكل مدارس بورسعيد بتاريخ وبطولات الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض أيقونة شهداء مصر.





وقدم باهى التحية لروح البطل الشهيد الفريق أول عبدالمنعم رياض فى ذكرى استشهاده فى أعنف اشتباك شهدته الجبهة مع العدو قبل انتصارنا فى أكتوبر ١٩٧٣.





وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن الشعب المصري يفخر ببطولات أبنائه الشهداء ويتذكرها جيدا ولا ينساها.



