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أخبار البلد

6 سعوديات يتصدرن قائمة مجلة فوربس لأكثر النساء تأثيرا في الشرق الأوسط

السبت 09/مارس/2019 - 11:15 ص
مجلة فوربس - صورة
مجلة فوربس - صورة أشيفية
نادر غازي
ضمت قائمة مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، عن النساء المائة الأكثر نفوذًا وتأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2018، 6 سيدات سعوديات، وذلك تقديرًا لمساهماتهن بشكل فاعل ومؤثر في الاقتصاد الإقليمي.

وتصدرت سيدة الأعمال السعودية لبنى العليان، قائمة الأكثر نفوذًا، وتشغل "العليان"، الحاصلة على الماجستير في مجال إدارة الأعمال من جامعة إنديانا، منصب الرئيس التنفيذي الأعلى لمجموعة شركة العليان، وهي أيضا عضو في اللجنة التنفيذية للمجلس العربي للأعمال، وعضو مجلس أمناء مؤسسة الفكر العربي. 

أما رانيا محمود نشار، الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، احتلت المرتبة الرابعة في قائمة فوربس، لما تملكه من خبرة في الأعمال المصرفية لمدة 20 عاما. 

و"النشار" هي أول سعودية تحصل على شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسيل الأموال من جمعية اختصاصيي مكافحة غسيل الأموال المعتمدين من الولايات المتحدة الأمريكية، كما تشغل عضوية مجلس الإدارة في بنك سامبا المحدود في باكستان، وشركة سامبا للأسواق العالمي المحدودة.

وفي المرتبة السابعة عشر، جاءت كبيرة المهندسين في شركة "أرامكو" السعودية "نبيلة التونسي"، المتخصصة في البتروكيماويات.

فيما احتلت المصرفية السعودية "لطيفة السبهان"، المرتبة الـ 44 في القائمة، وهي المدير المالي للبنك العربي الوطني. 

أما المرتبة الـ 83، فكانت من نصيب انجي غزاوي نائب الرئيس التنفيذي في بنك الرياض.

أما آخر السيدات السعوديات في قائمة فوربس، فكانت "سمية الناصر"، وهي مؤسسة شركة "سمية 369"، المتخصصة في قطاع الاستشارات، ونالت المرتبة 98 في التصنيف.

إلى جانب هذه الشخصيات الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط، فإن المناصب القيادية في القطاع الاقتصادي والتجاري في المملكة زاخرة بالنساء، حيث تشغل "لما غزاوي" منصب رئيس المجموعة المالية في البنك الأهلي منذ عام 2013، فيما تشغل "سارة السحيمي "منصب رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول"، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب منذ تأسيس الشركة عام 2007. وتدرجت "لمياء الفوزان"رئيس مجموعة الالتزام في السلم الوظيفي منذ انضمامها إلى بنك الرياض في عام 2005 حتى تولت مهام رئاسة المجموعة.

كما تشغل سيدتان سعوديتان في بنك الجزيرة منصبين مهمين وهما "منى الشقحاء" رئيس مجموعة الالتزام والتي تولت هذا المنصب منذ عام 2013، وكانت قد بدأت مسيرتها المهنية منذ عام 1996، شغلت خلالها عدة مناصب في مجموعة من المصارف المختلفة. أما السيدة الثانية فهي "نسرين بنجر" نائب الرئيس للثروة البشرية في بنك الجزيرة تكافل والتي تولت هذا المنصب منذ عام 2014.

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