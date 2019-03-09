ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

احذر.. الشيشة أكثر ضررا من السجائر

السبت 09/مارس/2019 - 12:29 م
صدى البلد
أ ش أ
حذرت دراسة طبية حديثة من احتواء الشيشة على مواد أكثر ضررا من السجائر، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين ينظرون إلى الشيشة كبديل أكثر أمنا للسجائر قد يشعرون بخيبة أمل من النتائج الأخيرة التي تم التوصل إليها.

وأفادت الدراسة – التى نشرت فى مجلة "سيركوليشن"- بأن الشخص الذى يدخن الشيشة لمدة 30 دقيقة أو أكثر سيمتص مواد كيميائية سامة بمعدلات أعلى من تدخين السجائر لنفس المدة الزمنية، ليقع فريسة لأضرار المواد الكيميائية خاصة على صحة القلب والأوعية الدموية.

وقال "أرونى باتناجار"، مدير مركز جامعة "لويفيل" للسكر والسمنة: " توصي جمعية القلب الأمريكية بضرورة تجنب تدخين التبغ بأى شكل من الأشكال، حيث يحتوى دخان الشيشة مواد ضارا بصحة المدخن".

ووفقا للدراسة، فإن ما يقرب من 14% من البالغين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 24 عاما أبلغوا عن تدخين الشيشة.

وتشكل هذه المجموعة 55% من جميع مستخدمي الشيشة فى الولايات المتحدة، وأيضا ما يقرب من 5% من طلاب المدارس الثانوية يدخنون الشيشة.

وقد أكدت النتائج أن الكثير من الشباب يعتقدون خطأ أن تدخين التبغ من الشيشة أقل ضررا من تدخين السجائر، لأن التبغ يتم تصفيته فى الماء، ولكن لا يوجد دليل علمى يدعم هذا الادعاء، ومع ذلك، هناك أدلة دامغة تشير إلى أن تدخين الشيشة قد يؤدى إلى إدمانها، ويمكن أن يسهم فى استخدام منتجات تبغ أخرى مثل تدخين السجائر.

ترشيحاتنا

6 سعوديات يتصدرن قائمة مجلة فوربس لأكثر النساء تأثيرا في الشرق الأوسط

قولوا للى أكل الحرام يخاف.. قاتل صديقه: كنا بنثبت واحد والطلقة جات فيه بالغلط

النسر الأصفر.. تعرف على إشارات مرور مرعبة في بريطانيا

لجنة الفتوى توضح حكم الصيام في شهر رجب

رئيس جمعية التزيين: ما حدث في مهرجان ملوك الجمال بالبحيرة كارثة

3 سيناريوهات تحدد مستقبل ميسي مع برشلونة

الأهلي في مهمة صعبة بالكونغو أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا.. اليوم

لحظة انفجار قنبلة ذرية في ولاية نيفادا الأمريكية ..فيديو

صراع الـ نمبر وان يشتعل في دوري القسم الثاني.. 5 جولات تحدد المتأهل للأضواء

عاش هنا يوثق انتقال أمين الهنيدي من السودان للمهندسين ورحلة صعوده بصحبة أبو لمعة في ساعة لقلبك.. صور

الجيش الأمريكي ينقل قوات من إسرائيل إلى العراق

عمرو أديب يعرض حذاء ذكي متعدد الكعوب.. ويعلق: بمليون شكل.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

المجموعة الوزارية تتفقد محطة كيما 3 للصرف الصحى بأسوان.. صور

نعيم في المنفى.. جزيرة مالطا مقصد سياحي نفي إليه سعد زغلول

عاش هنا يوثق انتقال أمين الهنيدي من السودان للمهندسين ورحلة صعوده بصحبة أبو لمعة في ساعة لقلبك.. صور

فيديو

أخصائي نفسي: الألعاب الإلكترونية تهدد حياة طفلك.. فيديو
نيرمين ماهر: متابعون كثيرون يقلدون طريقة لبسي.. فيديو
سامية زين العابدين: المعزول مرسي وضعني على قائمة الاعتقالات
الجامعة العربية: عمالة الأطفال ليست قاصرة على العالم العربي ..فيديو
رئيس جمعية التزيين: ما حدث في مهرجان ملوك الجمال بالبحيرة كارثة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟