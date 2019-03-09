احذر.. الشيشة أكثر ضررا من السجائر

حذرت دراسة طبية حديثة من احتواء الشيشة على مواد أكثر ضررا من السجائر، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين ينظرون إلى الشيشة كبديل أكثر أمنا للسجائر قد يشعرون بخيبة أمل من النتائج الأخيرة التي تم التوصل إليها.



وأفادت الدراسة – التى نشرت فى مجلة "سيركوليشن"- بأن الشخص الذى يدخن الشيشة لمدة 30 دقيقة أو أكثر سيمتص مواد كيميائية سامة بمعدلات أعلى من تدخين السجائر لنفس المدة الزمنية، ليقع فريسة لأضرار المواد الكيميائية خاصة على صحة القلب والأوعية الدموية.



وقال "أرونى باتناجار"، مدير مركز جامعة "لويفيل" للسكر والسمنة: " توصي جمعية القلب الأمريكية بضرورة تجنب تدخين التبغ بأى شكل من الأشكال، حيث يحتوى دخان الشيشة مواد ضارا بصحة المدخن".



ووفقا للدراسة، فإن ما يقرب من 14% من البالغين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 24 عاما أبلغوا عن تدخين الشيشة.



وتشكل هذه المجموعة 55% من جميع مستخدمي الشيشة فى الولايات المتحدة، وأيضا ما يقرب من 5% من طلاب المدارس الثانوية يدخنون الشيشة.



وقد أكدت النتائج أن الكثير من الشباب يعتقدون خطأ أن تدخين التبغ من الشيشة أقل ضررا من تدخين السجائر، لأن التبغ يتم تصفيته فى الماء، ولكن لا يوجد دليل علمى يدعم هذا الادعاء، ومع ذلك، هناك أدلة دامغة تشير إلى أن تدخين الشيشة قد يؤدى إلى إدمانها، ويمكن أن يسهم فى استخدام منتجات تبغ أخرى مثل تدخين السجائر.

