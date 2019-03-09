مياه القناه تبحث مشكلة إنقطاع المياه بميناء شرق بورسعيد

بحث المهندس أحمد صحصاح رئيس مياه القناه يرافقه ممثلي الهيئة الاقتصادية لميناء شرق بورسعيد والمهندس محمود عبد الحميد رئيس قطاع الدعم الفنى، مشكلة انقطاع المياه بالميناء وتبين بمراجعة الخط الواصل من محطة التوطين الى ميناء شرق بورسعيد.



وتبين وجود عدد من المحابس يغلقها البدو تم فتحها والتأكد من وجود كميات الواصلة من المحطه عبر الخط وحتى بوابة الميناء.



وتبين أيضا وجود مشكلة داخل شبكة ميناء شرق بورسعيد سيتم التنسيق بين الهيئة الاقتصادية ومياه القناه لتلافي مشكلة الشبكة والعمل على حلها.



ومن جانب آخر قام الصحصاح بتفقد محطة النجده للصرف الصحى ومراجعة مراحل التشغيل والتأكد من سير العمل بصورة طبيعية في طلمبات المحطة وأعطى توجيهاته بمواصلة العمل من أجل تكثيف العمل والأداء بالصورة المثلى وعدم التقصير نظرا لما يتم تنفيذه من مهام لمواجهة مياه الأمطار فى جميع المناطق ذات التجمعات الناتجة عن انخفاض مستوى الأرض وعدم وجود بالوعات أمطار فتستقبل الشبكات والمحطات كميات كبيرة من المياه.