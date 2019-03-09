ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مياه القناه تبحث مشكلة إنقطاع المياه بميناء شرق بورسعيد

السبت 09/مارس/2019 - 11:14 ص
صدى البلد
انجي هيبة
بحث المهندس أحمد صحصاح رئيس مياه القناه يرافقه ممثلي الهيئة الاقتصادية لميناء شرق بورسعيد والمهندس محمود عبد الحميد رئيس قطاع الدعم الفنى، مشكلة انقطاع المياه بالميناء وتبين بمراجعة الخط الواصل من محطة التوطين الى ميناء شرق بورسعيد.

وتبين وجود عدد من المحابس يغلقها البدو تم فتحها والتأكد من وجود كميات الواصلة من المحطه عبر الخط وحتى بوابة الميناء.

وتبين أيضا وجود مشكلة داخل شبكة ميناء شرق بورسعيد سيتم التنسيق بين الهيئة الاقتصادية ومياه القناه لتلافي مشكلة الشبكة والعمل على حلها.

ومن جانب آخر قام الصحصاح بتفقد محطة النجده للصرف الصحى ومراجعة مراحل التشغيل والتأكد من سير العمل بصورة طبيعية في طلمبات المحطة وأعطى توجيهاته بمواصلة العمل من أجل تكثيف العمل والأداء بالصورة المثلى وعدم التقصير نظرا لما يتم تنفيذه من مهام لمواجهة مياه الأمطار فى جميع المناطق ذات التجمعات الناتجة عن انخفاض مستوى الأرض وعدم وجود بالوعات أمطار فتستقبل الشبكات والمحطات كميات كبيرة من المياه.

ترشيحاتنا

الجيش الأمريكي ينقل قوات من إسرائيل إلى العراق

ميريهان حسين تتألق بالأصفر في جلسة تصوير أعلى سطوح منزل.. صور

وليد صلاح الدين: هذا ما فعله جوزيه مع اللاعبين بعد سداسية الزمالك

أمير كرارة لـ ماجد المصري: الوحيد اللي بحس إني قِلة وأنا واقف جنبه.. فيديو

3 وزراء يتفقدون الاستعدادات النهائية لمنتدى الشباب العربى الإفريقي بأسوان.. صور

أمينة خليل تنفي شائعات مرض والدتها

وصفة سحرية لبشرة مثالية خالية من حب الشباب

الأزهر يحذر من ارتكاب هذا الفعل في شهر رجب خصوصا

لجنة الفتوى توضح حكم الصيام في شهر رجب

الرئيس التنفيذي لآبل يغير اسمه بعد خطأ ترامب

وليد صلاح الدين: الأهلي يحتاج مانويل جوزية.. فيديو

الأزهر: بناء الأسرة السعيدة يتطلب من الزوجين الالتزام بـ 4 أمور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق انتقال أمين الهنيدي من السودان للمهندسين ورحلة صعوده بصحبة أبو لمعة في ساعة لقلبك.. صور

من جني القطن للدكتوراه.. قصة كفاح جسدتها آمنة بنت بني سويف.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

فيديو

احتفالا بالمئوية الأولى لثورة 1919.. زيارات لضريح سعد زغلول
العربي للطفولة: 152 مليون طفل يعملون في جميع أنحاء العالم.. فيديو
وزير الإعلام البحريني: هناك 1200 قناة عربية منها 86% قنوات خاصة.. فيديو
المنصوري: الإعلام ليس مجرد وظيفة.. فيديو
انطلاق فعاليات الملتقى الإعلامي للشباب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟