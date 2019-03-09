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اقتصاد

مدير قطاع إفريقيا بشركة بى إم دبليو يزور مسرعة الأعمال فلك

السبت 09/مارس/2019 - 11:31 ص
صدى البلد
علياء فوزى و محمد يحيى
زار توماس رن، المدير العام لقطاع أفريقيا وشرق أوروبا لشركة بى إم دبليو، مقر مسرعة الأعمال "فلك"، بدعوة من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى إطار زيارته إلى مصر، وذلك بحضور الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال، ومالك فواز، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

واستمع توماس رن، إلى شرح من فريق عمل مسرعة الأعمال "فلك" والتى تأسست فى إطار مبادرة "فكرتك شركتك" التى أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أسستها شركة مصر لريادة الأعمال 2017، حيث تهدف "فلك" إلى تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال المصريين، ويوفر برنامج تسريع الأعمال على مدى أربعة أشهر، لأصحاب المشاريع، التمويل والإرشاد والتدريب والدعم الشامل، بالإضافة إلى أنها مجهزة بالأدوات والموارد اللازمة لتعزيز نماذج الأعمال ولصقل المهارات فى تنظيم المشاريع، من أجل المنافسة فى الاقتصاد العالمى، وتعد "فلك" هى أكبر مسرع للأعمال فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وتهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز ريادى فى المنطقة.

وأكد الدكتور شهاب مرزبان، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى كان لديها رؤية واضحة في دعم شركات ريادة الأعمال نظرا لدورها في النمو الاقتصادى، فى اطار دعم القيادة السياسية الاستثمار فى العنصر البشرى،وعلى هذا الأساس تم إنشاء مبادرة "فكرتك شركتك"، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتأسيس أول مركز لرواد الأعمال داخل مقر الوزارة، والذي يساهم في تقديم الخدمات المتكاملة للشركات الناشئة.

وأضاف: "فكرتك شركتك" قامت من خلال شركة مصر لريادة الأعمال بتأسيس مسرعات الأعمال وتساهم في تمويل يصل إلى 500 ألف جنيه للشركة الناشئة من خلال "فلك"، والتى تعمل كمنصة لإطلاق العديد من برامج مسرعات الأعمال وتمتد في العديد من القطاعات، وتقوم مسرعة فلك بعقد دورتين اعمال كل عام، يتخرج من كل دورة ما بين 20 إلى 30 شركة، من بينها عدد كبير يعمل في مجال صناعة السيارات، والمجالات المرتبطة به، مثل المنصات الإلكترونية والتطبيقات المتخصصة في صيانة السيارات وتزويدها بالوقود وقطع الغيار بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في تحليل البيانات، المهمة لصناعة السيارات ذاتية القيادة، مشيرا إلى أن "فلك" نجحت في تسهيل عقد شراكات بين خريجيها وكبار الصناع ومقدمي الخدمات في مصر. 

وأشاد توماس رن بدور مسرعة الأعمال "فلك" فى دعم رواد الأعمال المصريين، وأبدى إعجابه بمقدار التطور الذي شهده مجال ريادة الأعمال في مصر، مشيرا إلى أن شركته تعمل على دعم رواد الاعمال المتخصصين فى تقديم خدمات فى مجال السيارات وزيارتهم الي مسرعة الاعمال "فلك" لاستكشاف امكانية التعاون معها في دعم الشركات الناشئة في ظل ما تقوم به بخطوة مهمة لمستقبل قارة أفريقيا وليس مصر فقط.

وأشار إلى ما يتمتع به السوق المصرى من عوامل لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما فى ذلك توافر الإطار التشريعي المحفز للاستثمارات، والبنية الأساسية الجديدة والمتطورة، والعمالة الفنية المُدربة ومنخفضة التكلفة، فضلًا عن أن مصر تعد من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي العوامل التي تجعل شركة بى إم دبليو مهتمة بتوسيع نشاطها فى مصر.

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