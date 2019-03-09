صراع الـ نمبر وان يشتعل في دوري القسم الثاني.. 5 جولات تحدد المتأهل للأضواء

بعد انتهاء الجولة الـ21، شهد صراع "نمبر وان" للحصول على البطاقة المؤهلة لدوري الأضواء والشهرة على مستوى "القاهرة، وبحري، والصعيد"، منافسة شرسة وازدحاما كبيرا للصعود.



رغم اعتبار أسوان أولى المتأهلين إلى بطولة الدوري الممتاز عن مجموعة الصعيد، إلا أن التعثر خلال الجولتين الماضيتين شهد دخول الوصيف بني سويف بقوة في المنافسة بعد تقارب فارق النقاط بينهم.



وشهدت الجولة تعثرا جديدا لأسوان بعد الهزيمة الأولى القاسية التى تلقاها أمام شقيقه الأصغر التحرير بنتيجة هدفين دون رد وتعادل سلبي في الجولة الماضية أمام فريق تليفونات بني سويف.



ليشتد الصراع بين فريق أسوان صاحب الصدارة برصيد 48 نقطة، وبني سويف صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة.



ويلعب فريق أسوان خلال الخمس مباريات المقبلة، حيث يخرج لمواجهة طهطا، ويعود لأرضه لمواجهة الفيوم، ويخرج لمباراة النصر للتعدين وبعدها ديروط ويختتم لقاءات الموسم أمام م. ش. ناصر ملوى.



بينما يلعب فريق بني سويف أمام شقيقه التليفونات، وتعتبر أقوى مباراة للفريق خلال الخمس جولات المتبقية، وبعدها يلاقي فريق طهطا والفيوم والتعدين وديروط.



وإلى مجموعة الموت بالقاهرة التى لم تعرف الهدوء منذ أول جولة وحتى النهاية مستمرة في صراع الكراسي الموسيقية، وتصدر المجموعة في الوقت الحالي فريق "اف سي مصر" بقيادة المخضرم محمد صلاح بعد الإطاحة بالقناة في مباراة مثيرة شهدت تسعة أهداف.



ويلاقي فريق "اف سي مصر" كلا من بورتو والنصر والزرقا ومنتخب السويس والمريخ.



وفي مباراة القمة بين فريقي الترسانة وسيراميكا كليوباترا، تعطل قطار الشواكيش أمام عزيمة كليوباترا وأسقطه في فخ التعادل رغم أن مجريات المباراة جاءت لصالح الضيف وأصبح الشواكيش على بعد نقطة واحدة من الصدارة.



ويتبقى للترسانة مواجهات شرسة أمام كل من جمهورية شبين والقناة وبورتو والنصر والزرقا.



أما فريق سيراميكا بعد فقدان العديد من النقاط، إلا أن لاعبي الفريق اعتزموا عدم التفريط في الفوز وتحقيق الـ 15 نقطة خلال الجولات المقبلة تحت قيادة فنية لهيثم شعبان الذي تم التعاقد معه لمدة موسمين قادمين.



وأكد معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا، أنه يقدم الدعم الكامل للفريق والجهاز الفنية لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز، بالإضافة إلى أن الإدارة لم تبخل عليهم بشيء.



ويلعب سيراميكا مواجهته القادمة أمام الشمس ودمياط وابي صقل وجمهورية شبين والقناة.



ويكون في صدارة ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة الـ21 فريق "اف سي مصر" برصيد 43 نقطة، بينما جاء الترسانة في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، واحتل فريق القناة المركز الثالث برصيد 39 نقطة، وسيراميكا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.



بينما شهدت مجموعة بحري انفراد طنطا بالصدارة بعد التعادل السلبي مع فريق الأوليمبي، وبفارق نقطة واحدة عن أقرب المنافسين ألعاب دمنهور، وتحسم الجولة المقبلة الصاعد بشكل كبير بسبب المواجهات المباشرة بين الصدارة والوصيف.



ويواجه فريق طنطا كلا من ألعاب دمنهور والمنصورة وغزل المحلة وسيدي سالم وأبو قير للأسمدة، ويعود مشاورا أبناء السيد البدوي الأقوى بين الفرق المنافسة.



بينما يلعب دمنهور أمام كل من طنطا والحمام وبلدية المحلة وكفر الشيخ وم. ش. تلا



ويلعب المنصورة أمام فاركو وطنطا والحمام وبلدية المحلة وكفر الشيخ.



ويلعب البلدية أمام كلا من الرجاء والأوليمبي ودمنهور والمنصورة وغزل المحلة.



وجاء ترتيب فرق المقدمة كالتالى:

1- طنطا: 39 نقطة

2- ألعاب دمنهور: 38 نقطة

3- المنصورة: 38 نقطة

4- بلدية المحلة: 37

5- الأوليمبي: 36

6- أبوقير: 36