خبير عالمي في المخ والأعصاب بالمعادي العسكري

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الدكتور راندال إيدجيل خبيرالأمراض العصبية وطب المخ والأعصاب وأستاذ علاج السكتات الدماغية "جلطات ونزيف المخ" والقسطرة المخية وعلاج عيوب الأوعية الدموية للمخ بمستشفيات سان لويس الجامعية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 20 وحتى 29 مارس الجاري.



وتستقبل المستشفى حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع .

