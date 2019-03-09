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محافظات

ضبط ٤٥ قضية تموينية بسوهاج

السبت 09/مارس/2019 - 11:39 ص
صدى البلد
خالد رياض
تمكنت حملة أمنية لضباط مباحث التموين في سوهاج من ضبط ٤٥ قضية تموينية. 

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، تلقي إخطارا من العميد محمد نصحي مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن حملة أمنية من ضبط ٤٥ قضية تضمنت ضبط " علاء. ف. م" 55 مدير مسئول محل مهمات أمن صناعي ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لحيازته وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، كما تم ضبط ٢٠٠ كيلو دقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز البلدية قبل بيعها بالسوق السوداء بحوزة احد المواطنين. 

وتم ضبط قضايا " إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان عن الأسعار، غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، غلق محل التموين أثناء مواعيد تشغيل المخبز، عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، عدم صرف بون خبز للمواطنين".

حررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة. 

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