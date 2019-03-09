انطلاق فعاليات الملتقى الإعلامي للشباب.. فيديو

انطلقت اليوم، السبت، فعاليات الملتقى الإعلامي للشباب، في نسخته الثامنة يومي 9 و10 مارس الجارى، والتى تعقد بمقر جامعة الدول العربية تحت رعاية الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، وذلك بمشاركة عدد من وزراء الإعلام العرب والمفكرين ورؤساء تحرير الصحف العربية.



وشارك مجموعة من أبرز الإعلاميين والفنانين، بالإضافة إلى عدد من طلاب الإعلام بالجامعات العربية المختلفة.



يُذكر أن الملتقى الإعلامي العربي يشغل منصب عضو مراقب في اللجنة الدائمة للإعلام في جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الإعلام العرب.



ويسعى إلى رسم رؤية متطورة للإعلام العربي، ويشارك في فعالياته على مدار 16 عامًا العديد من وزراء الإعلام ومسئولي الإعلام العرب وملاك المؤسسات الإعلامية، إضافة إلى عدد كبير من الإعلاميين والأكاديميين والمهتمين بقضايا الإعلام.