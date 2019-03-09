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المنصوري: الإعلام ليس مجرد وظيفة.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 11:13 ص
الأمين العام للمجلس
الأمين العام للمجلس الوطني للاعلام بالشارقة
ندى فتح الله
قال حسن يعقوب المنصوري، الأمين العام للمجلس الوطني للإعلام بالشارقة، إنهم يرتبطون ارتباطًا كبيرًا بالدولة المصرية منذ سنوات طويلة.

وأضاف "المنصوري"، خلال كلمته بالملتقى الإعلامي العربي للشباب، أن الإعلام العربي قديما كانت برامجه ومحطاته موجه لفئات محددة فقط، وهي الفئة العمرية الكبيرة، ومن ثم بدأ في الاتجاه لإيجاد برامج للأطفال، وبعد فترة طويلة من الزمن بدأت وسائل الإعلام تتجه لتخصيص بعض البرامج لمناقشة قضايا الشباب، وكان على رأسها النقاش في علم نفس النمو، المراهقة وإلى آخره من القضايا البسيطة، ولكن هذا لم يكن كافيا لحل قضايا الشباب.

وأوضح أن الكثير من وسائل الإعلام عملت على تطوير برامجها الشبابية على أن يكون هناك مناقشات عميقة بشكل أوسع تتيح للشباب إبداء وجهة نظرهم والتعبير عنها ومحاولة حل مشاكلهم.

وأكد "المنصوري" أن العمل في الإعلام ليس وظيفة حكومية أو خاصة يحصل عليها البعض، ولكنها مهنة لها قواعد وأسس ونظريات، ويجب أن لا نصدق ما يتردد عن أن الإعلام هو مهنة من لا مهنة له.

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