تطويع الخرز وإنتاج الثوب البدوي.. ومفردات التراث.. قصص نجاح فتيات سيناويات بفضل جهاز المشروعات الصغيرة

إبداع الشباب السيناوي في إدارة المشروعات الإنتاجية

مبادرة "مفتاح مشروعك" بداية انطلاق المشروعات التنموية بأيدٍ شبابية

مشروع لتطويع الخرز وآخر لإنتاج الثوب البدوي ومفردات التراث في سيناء

أصبحت بصمات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واضحة بين محافظات الجمهورية، بفضل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وهذا الانتشار الواسع أدى إلى زيادة قصص نجاح المشروعات بين الشباب في سيناء.وطرح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مسابقة على شباب شمال سيناء لتنشيط المشروعات الصغيرة تحت عنوان "مفتاح مشروعك".وأطلقت المسابقة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف اختيار أفضل المشروعات التي سيقدمها الشباب على مستوى المحافظات لدعم رواد الأعمال وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة (صناعي، وخدمي، وتجاري، وأفكار مبتكرة).وقصة النجاح هذه المرة بمركز العريش محافظة شمال سيناء، بطلتها الفتاة "هالة عبد العاطي محمد، 22 عاما، والتي تبنت مشروعا لتطويع الخرز، لإنتاج مشغولات يدوية متنوعة، وذلك بمساعدة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، بعد فوزها في مسابقة "مفتاح مشروعك"، والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة ضمن 3 فتيات حصلن على المشروع بدعم قدره 100 ألف جنيه لكل فتاة".وتحكي زميلتها شيماء سيد علي، 23 عاما، أنه بعد فوزها في مسابقة مفتاح مشروعك بدأت تتوسع في مشروع تصنيع المشغولات اليدوية التي تعتمد على المقومات البيئية، وهي تهوي الحرف التراثية والتطريز على الثوب البدوي والشال ومختلف مفردات التراث البدوي، من أجل إحياء الصناعة وتوفير فرص عمل للفتيات والحفاظ على التراث من الانقراض.وتضيف "شيماء": "مشكلة الفتيات في سيناء هي كيفية إدخال المواد الخام الذي يستخدم في إنتاج المشغولات، وكذلك ضياع مجهودهن لأن السائقين يقتسمون هامش الربح معهن عند نفل المنتج لتسويقه، ولذا فهي تطلب إدخال كميات كبيرة من المواد الخام والمساعدة في عمليات التسويق من خلال المعارض الخارجية التي تحقق رواجا لمنتجاتها، وترفع القيمة المضافة، وبذلك فهي تحصل على هامش الربح دون أن يشاركها أحد".وأكد المهندس سليمان العماري، مدير فرع الجهاز في سيناء، أنه يسعى إلى ‏‏تحقيق رؤية واضحة وهي النهوض بالكفاءات الشابة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية ‏والاجتماعية الشاملة، والاستفادة كذلك من الطاقات الإبداعية لدى الشباب، وتوظيفها لضمان ‏تحقيق النمو الاقتصادي القائم على الابتكار والإبداع، فضلًا عن تقديم الدعم المشروعات الناشئة.وقال العماري إن جهاز تنمية المشروعات سيقوم بتنفيذ توفير التدريب اللازم وتقديم المشورة واستشارات الأعمال للمتسابقين، كما شارك الجهاز بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه مصري كحد أقصى، في تمويل أفضل 3 مشروعات تم اختيارها في سيناء، وتوفر وزارة الشباب والرياضة، أماكن إقامة هذه المشروعات داخل مراكز الشباب الخاصة بها، والتي سيقوم الشاب باختيارها بنفسـه من قائمة مراكز الشباب المحددة بمعرفة الوزارة.من جانبه، قال إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء: "ننظم دورات تدريبية مجانية لتأهيل وتدريب الشباب الخريجين وغير الخريجين من كليات الزراعة والكليات الأخرى على التنمية الزراعية في مختلف المجالات نظريا وعمليا على أيدي متخصصين ومعتمدين مع منحهم شهادة معتمدة من الوزارة الشباب، بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال مبادرة "مفتاحك مشروعك"، وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنمية وتطوير وعي المتدربين حول المستجدات الحديثة بالأسلوب العلمي السليم لإعداد جيل واعي قادر على تحمل المسئولية، وتشجيع الشباب على إقامة مشاريع متناهية الصغير في مختلف المجالات".وأضاف "عبد الوهاب" أن مديرية الشباب تتوسع في تنظيم المعارض بهدف تمكين الطلاب من فكر ريادة الأعمال إلى جانب توفير ‏فرص وبرامج التدريب والتوظيف وبناء القدرات، كما يمثل الهدف من المعارض في تشجيع مهارات وقدرات الطلاب من خلال البرامج المختلفة ‏لتنمية القدرات، والتي تقدمها المؤسسات والجمعيات الأهلية المشاركة في المعرض.