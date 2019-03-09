انقطاع المياه بسبب كسر على الطريق السريع بطلخا

وقع صباح اليوم، السبت، كسر فى خط المياه على الطريق السريع بطلخا أمام قرية بطرة، مما أدى إلى انقطاع المياه عن قرى بساط النصارى وبطرة وكتامة.



فيما أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية عن البدء فى إصلاح الكسر على أن تستغرق عملية الإصلاح ثلاث ساعات وتنتهى فى الواحدة بعد ظهر اليوم.



وأكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، ضرورة توفير مياه الشرب من قبل الشركة للمواطنين فى القرى التى تم قطع المياه عنها، خاصة من المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات والمخابز حتى لا تتأثر الحياة اليومية للمواطنين فى هذه القرى.