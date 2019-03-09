برلماني يطالب بإطلاق مشروع قومي لمحو الأمية وتعليم الكبار

تقدم النائب محمد العقاد بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة فى محو الأمية فى مصر، وهل هناك استراتيجية وخطة للتعامل مع هذا الأمر من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود.



وقال النائب فى بيان له اليوم، السبت، إن الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار أشارت إلى أن هناك 17 مليون أمي في مصر، وتم محو أمية 272 ألفا و567 دارسا في حين أن الموازنة المخصصة لهم تقدر بنحو 276 مليون جنيه، متسائلا: "هل هناك خطة واضحة يسير العمل وفقا لها أم أن الأمر قائم للاجتهادات الشخصية؟".



ووجه عددا من الأسئلة للحكومة حول "حقيقة الموازنة المخصصة لهذا الأمر؟ وكيق يتم إنفاقها سنويا؟ وهل تحقق الغرض المخصص له؟ ولماذا لا نعتبر هذا الأمر مشروعا قوميا من أجل القضاء على محو أمية هذه النسبة وأن يتحقق الحلم بأن تكون مصر بلا أمية؟"، مشددا على ضرورة استغلال الطاقات البشرية الموجودة فى هيئة تعليم الكبار.