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محافظات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي غرب سوهاج

السبت 09/مارس/2019 - 11:41 ص
صدى البلد
خالد رياض
صرحت فريدة سلام، رئيس حي غرب سوهاج، بأنه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات من منطقه الشهيد وسيالة أولاد نصير لتوفير السيولة المرورية.

وقالت رئيسة الحي إن الحملة ساهمت بشكل كبير في الحد من الاختناقات المرورية، لافتة إلى أن الحملة تضمنت رفع الباعة الجائلين من الشوارع وإزالة المخالفات أمام المحلات.

وأضافت أنه تقرر بناءً على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، أن تتلقى شكاوى المواطنين بمكتبها بشكل يومي من الساعة ٨ صباحا وحتى ١٠ صباحا، والعمل على حل تلك الشكاوى.

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